Родственники жителя Дагестана пожаловались на пытки и фальсификацию уголовного дела

11 июля 2024, 14:07

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Силовики похитили жителя Дербентского района Фархада Казиева, подвергли пыткам и обвинили по делу об убийстве, совершенном в 2011 году. При этом доказательства его алиби исчезают из дела, пожаловались родственники Казиева.

Сообщение о том, что житель Дагестана дал признательные показания под пытками, поступило в Telegram "Кавказского узла". "Хотим делу придать огласку, дело направляют в прокуратуру, там отказывают и возвращают обратно на доработку, потому что в деле нет ничего такого, за что могут зацепиться и посадить моего брата", – написал 8 июля автор сообщения. Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Житель села Белиджи Дербентского района Дагестана Фархад Казиев уже около года лишен свободы в результате необоснованных обвинений, пожаловалась его мать Субханат Казиева.

13 июля 2023 года силовики похитили Фархада по дороге между селами Белиджи и Нюгди Дербентского района, рассказала она. "Надев Фархаду на голову мешок, доставили в неизвестное место и начали жестоким образом избивать и истязать", - рассказала мать. Она добавила, что ее сына пытали электрическим током.

"Подавив его волю, на следующий день ... сняли на видеокамеру, якобы чистосердечное признание о совершенном в апреле 2011 года моим сыном вместе с нашим соседом по имени Эмир убийства нашей общей соседки Рагимат Новрузбековой. Сына обвиняют в разбое, а Эмира – в убийстве и разбое", – рассказала Казиева корреспонденту "Кавказского узла".

Рагимат Новрузбекова была найдена убитой у себя дома в апреле 2011 года. Тогда Фархад Казиев вместе с сестрой и матерью находился в Москве. Это подтверждено материалами уголовного дела, возбужденного после убийства Рагимат, отметила мать Казиева.

"Тогда следователи допрашивали всех соседей, и когда они узнали, что Фархада нет в Дагестане, они связались с ним по телефону и сами прибыли в Москву, чтобы допросить его. Допросили, взяли отпечатки пальцев и уехали. Никаких претензий к нему не было. По этому делу нас больше не беспокоили все эти годы. Но когда в прошлом году наш сосед по имени Эмир, который долго сидел за какое-то преступление, оказался на свободе, он вдруг признался, что якобы вместе с моим сыном совершил разбой, сопряженный с убийством Наврузбековой Рагимат в ее же доме, который после [будто бы] они вдвоем ограбили, а после сбежали в Москву", – пояснила Субханат Казиева.

Фархад Казиев вскоре после похищения оказался на свободе. По словам родственников, следов от пыток на его теле было так много, что силовики не стали его отправлять в СИЗО. Они вернули его родным с условием, что Казиев будет находиться в уединенном жилом помещении вдали от посторонних глаз. Но родственники сняли на видео следы от пыток (видео имеется в распоряжении "Кавказского узла"), отметила его мать.

На кадрах ролика показан человек средних лет, он демонстрирует на камеру крупные синяки ниже пояса, ссадины на ногах, опухшие кисти рук и запястья, а также ссадины на них.

В ночь на 15 июля 2023 года племяннику Данилу позвонили силовикии попросили о встрече. Они передали ему Фархада Казиева, сказав, что его необходимо поселить в тайном месте до особых поручений. Фархад Казиев будто бы признался им, что вместе с Эмиром в апреле 2011 года совершил разбой, продолжила Субханат Казиева.

"В эту же ночь Фархад был помещен у родственников в одном из сел Дербентского района, где никто постоянно не проживал. На следующее утро сотрудник ... в том же доме встретился и рассказал нашим родственникам, что Фархад должен оставаться в под оперативным сопровождением, а также во избежание кровной мести со стороны родственников потерпевших. Один из силовиков также сообщил нам, что сами о причастности Эмира и Казиева Фархада к данному преступлению узнали случайно из оперативных источников, а именно – из мест лишения свободы, где ранее отбывал наказание Эмир. Там он будто бы проговорился о совершенном преступлении", – рассказала мать Фархада Казиева.

По ее словам, эти же сотрудники регулярно приходили к ее сыну и инструктировали его, что и как говорить на допросах у следователя – в течение двух недель, пока он оставался под оперативным контролем. 1 августа 2023 года эти же силовики забрали его и отвезли к следователю, который предъявил Казиеву обвинение и отравил его под стражу, отметила она.

"В последующем они стали продвигать версию, что Фархада никто не забирал... Мол, он сам явился в МВД по Республике Дагестан и 13 июля 2023 года добровольно написал в дежурной части чистосердечное признание о совершенном преступлении", – пояснила мать Казиева.

Она подчеркнула, что есть как минимум три свидетеля, которые готовы подтвердить, что сам сотрудник 15 июля 2023 года сказал, что силовики его забирали. Родственники Казиева запросили записи с видеокамер, подтверждающие, что он действительно добровольно явился к силовикам с чистосердечным признанием. Однако в ответ им заявили, камеры есть, а видеозаписей нет, отметила она.

По словам матери Казиева, ее сын может опознать силовиков, поскольку они надели ему на голову пакет, через который просматривались их лица. "Мы уже установили, что нашего Фархада похитили. И это преступление. В этой связи мы в мае 2024 года написали заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела по факту похищения моего сына сотрудниками... 13 июля 2023 года. Аналогичное заявление написал и сам Фархад в УФСБ по Республике Дагестан через канцелярию СИЗО Дербента. Фархад готов дать показания и описать тех сотрудников уголовного розыска, которые его похищали, но его никто не допрашивает", – отметила Субханат Казиева.

Она подчеркнула, что силовики подвергли ее сына пыткам для получения признательных показаний.

"Его сразу же избили, били током, чтобы получить признание в том, чего он [на самом деле] не совершал. Фархад был настолько избит, покалечен оперативниками, что ни один начальник СИЗО не принял бы его в тот же день. В СИЗО снимают следы, имеющиеся на теле. Они испугались, что Фархада в таком состоянии может увидеть судья, принимающий меру пресечения, или начальник СИЗО, вот тогда они попались бы. Испугавшись этих обстоятельств, они решили держать Фархада несколько недель на даче, чтобы синяки и побои отошли, а потом привели его сами же к следователю, где, продолжая оказывать морально-психологическое давление, заставили его признаться в преступлении, которого он не совершал. После пыток у сына начались проблемы с сердцем, которых раньше не было", – рассказала Субханат Казиева.

Сестра Казиева подтвердила, что он был в Москве в день убийства соседки

Сестра Фархада Инесса подтвердила слова его матери о том, что Казиев в день убийства Наврузбековой находился в Москве.

"После приезда брата в Москву через несколько дней мы узнали об убийстве соседки. Брат приезжал на автобусе. Моего брата по этому делу допрашивали оперативники, которые приезжали в Москву. Он им дал номера автобуса, на котором он приезжал, тогда всё это можно было хорошо отследить.Так на границе Калмыкии ни одна муха просто так не проскочит, все фамилии и данные у них были в компьютере. Там очень тщательно проверяли всех – все документы, автобус, сумки. Отпечатки тоже тогда взяли у него. За все это время никто его не беспокоил и не допрашивал по этому делу. А показания моего брата, взятые 12 лет назад, чудесным образов куда-то потерялись. Целый год… Вот недавно нашли после того, как мы пожаловались", – рассказала Инесса корреспонденту "Кавказского узла".

Эмир также подвергся пыткам, заявил дядя Фархада Казиева Гусейбек Казимов. "Моего племянника в первый день, когда задержали, избили, били током и заставили писать явку с повинной. В деле кроме этого больше никаких доказательств. Так они избили его, что ему мерещилось, что они опять придут бить его. Он нас не слышал, делал то, что ему говорил оперативник и подставной адвокат. Я также говорил с дядей Эмира. Тот признался в убийстве после того, как ему хотели в задний проход засунуть швабру", – сказал Казимов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат пожаловался на отсутствие реакции прокуратуры и Следкома

Правоохранители скрывают обстоятельства событий, которые произошли в 2011 году, когда они допрашивали Фархада Казиева в Москве по делу об убийстве Рагимат Наврузбековой, заявил адвокат Казиева Рамин Амиров.

"Тогда допрашивали половину Белиджи, особенно мужскую её часть. Фархад был тогда в Москве. Но они специально выезжали и его допрашивали. Другими словами, проводили оперативную работу. Но сейчас эти факты они спрятали, однако мы случайно нашли в деле эти доказательства. Следователь был в шоке, когда мы ему показали. Но они резко свернули эти документы из дела. Мать и сестра Фархада во время допроса сказали, что он был в Москве в день убийства. Это есть в материалах дела", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно материалам дела (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), 18 апреля 2011 года Эмир и Фархад вступили в предварительный сговор с целью хищения чужого имущества, проникли в дом Наврузбековой и напали на нее. Далее они ее стали избивать, требуя отдать им имущество. Эмир нанес Наврузбековой несколько ножевых ударов, от полученных ранений она скончалась. Похищенное имущество нападавшие реализовали на сумму не менее 15 тысяч рублей.

Эмир был обвинен в убийстве из корыстных побуждений, а Фархаду вменили разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище.

Оперативники заявили, что задержали Казиева в Белиджи при проведении оперативных работ, но на бумаге написали, что будто бы он сам к ним пришёл добровольно и написал явку с повинной, отметил адвокат Казиева Рамин Амиров.

"Нами написано заявление о похищении Фархада, которое направлено в ФСБ, Генеральную прокуратуру РФ и Следком, а также в связи с пропажей документов, подтверждающих алиби Фархадав 2011 году – о служебном подлоге. В ответ – тишина", – отметил адвокат.

По данным адвоката, ФСБ передала обращение, где была приложена флешка с видеофиксацией, в прокуратуру Дагестана. Но по факту обращений реакции нет.

"По закону они должны отреагировать в течение 30 дней. Они обязаны эти обращения регистрировать как сообщения о преступлении и проводить доследственную проверку. Чего не хотят делать. Флешку ищем и не можем найти. УФСБ по Дагестану подтвердило, что получило ее, а также флешка перенаправлена в прокуратуру Дагестана, но там все и осталось. Три родственника дали показания, что Фархад был весь в синяках. После того как его выпустили сотрудники", – рассказал адвокат.

В отношении Фархада Казиева утверждено обвинительное заключение, но дело пока не передано в суд, уточнил он.

На 13.45 мск 11 июля на сайтах МВД по Дагестану, следственного управления СКР по республике, а также на сайтах прокуратуры Дагестана и Генпрокуратуры нет комментариев относительно жалобы родственников Фархада Казиева на пытки и необоснованное обвинение в убийстве.

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