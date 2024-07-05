05 июля 2024, 10:46

УКАЗ МУФТИЯТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЗАПРЕТЕ НИКАБА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Указ

от 04 июля 2024 года N40

Руководствуясь заявлением (постановлением) Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно "хиджаба" и "никаба", духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения

Да укрепит нас Всевышний в имане и направит на путь своего довольства!

Председатель Президиума ДУМ КЧР, Муфтий Исмаил Хаджи Бердиев.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 июля 2024, 11:24

05 июля 2024, 10:46

05 июля 2024, 10:02

05 июля 2024, 09:19

05 июля 2024, 08:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи