05 июля 2024, 10:46
УКАЗ МУФТИЯТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЗАПРЕТЕ НИКАБА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Указ
от 04 июля 2024 года N40
Руководствуясь заявлением (постановлением) Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно "хиджаба" и "никаба", духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения
Да укрепит нас Всевышний в имане и направит на путь своего довольства!
Председатель Президиума ДУМ КЧР, Муфтий Исмаил Хаджи Бердиев.
Автор: "Кавказский узел"
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