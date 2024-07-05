УКАЗ МУФТИЯТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЗАПРЕТЕ НИКАБА

05 июля 2024, 10:46

Да укрепит нас Всевышний в имане и направит на путь своего довольства!

Руководствуясь заявлением (постановлением) Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно "хиджаба" и "никаба", духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения

Автор: "Кавказский узел"

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