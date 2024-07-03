Уроженка Дагестана связала преследование сына-подростка с давлением националистов

03 июля 2024, 08:04

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17-летний школьник из дагестанской семьи, заступившийся за пожилого мужчину в Иваново, стал обвиняемым по уголовному делу о драке после выступлений русских националистов, рассказала его мать. Подросток безосновательно заключен под стражу, указала его адвокат.

Сообщение об уголовном преследовании несовершеннолетнего подростка из дагестанской семьи пришло в телеграм-канал "Кавказского узла". "Мой несовершеннолетний брат […] уже 4 месяца находится в СИ3О в г. Иваново по обвинению в нанесении телесных повреждений (переломе носа). Считаю, что дело ведется несправедливо, так же считают наши адвокаты", - написала автор сообщения.

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Мать арестованного 17-летнего подростка рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что уже 10 лет живет со своими детьми в Иваново, арестованный подросток учится в 9-м классе средней школы. Конфликт между сверстниками произошел на бытовой почве 24 февраля, когда ее сын "с русским другом направлялись в компьютерный клуб".

Подростки стали свидетелями того, как их сверстники из соседней школы "задирались к пожилому мужчине". "Они были очень пьяные и не давали ему прохода. Мой подошел и сказал, чтобы они успокоились. Один из пьяной компании сказал, что достанет перцовый баллон и обрызгает его. Когда он засунул руку в карман, сын его толкнул. Тот был пьян и упал. Сын подошел к нему, тут напал другой мальчик, завязалась драка и мой сын разбил ему нос. Это длилось около 20 секунд. И мальчик сказал, что его отец такой крутой, пойдем на разборки. Они пожали друг другу руки и разошлись", - рассказала женщина.

Уже в клубе к нему подбежал мальчик с ножом и начал ему угрожать

По ее словам, конфликт продолжился в компьютерном клубе. "Уже в клубе к нему подбежал мальчик с ножом и начал ему угрожать, [спрашивать] "почему обидел моего друга", ругался грязным матом. В компьютерном клубе люди услышали, выбежали, отобрали у того нож, мой мальчик убежал", - сказала она.

Затем, по словам женщины, ее вызвали в школу. "Пришла сотрудница отдела по делам несовершеннолетних. Я сказала, что оплачу лечение носа, номер мамы [пострадавшего] не дали, сказали, что она не хочет разговаривать с нами. На нас возбудили уголовное дело и позже закрыли, в связи с отсутствием состава преступления", - рассказала мать подростка.

4 марта отделом по делам несовершеннолетних МВД по Ленинскому району Иваново было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту драки. В постановлении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», указано, что травмы, полученные пострадавшим, «относятся к категории повреждений, не причинивших вреда здоровью», а у подозреваемого «умысла на причинение вреда здоровью несовершеннолетнему не было».

Дело возбуждено после видеообращения "Русской общины Иваново"

Однако 11 апреля было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, а подросток помещен в СИЗО, сообщила его мать. Она отметила, что перед этим было опубликовано видеообращение местных жителей к главе СКР Александру Бастрыкину.

Телесюжет, озаглавленный "Драка федерального масштаба" опубликован 11 апреля на YouTube-канале IvanovoNews. "Расследование по факту драки между подростками во дворе 17-й школы города Иваново вышло на федеральный уровень. После вмешательства общественности дело под личный контроль взял председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин", - говорится в телесюжете. В нем приведен фрагмент видеообращения, как утверждается, "представителей русской общины". В кадре видны несколько десятков мужчин.

"Наши парни занимались на спортгородке, откуда их выгнали и избили. Родители ходили, общались, но результата это не принесло, наоборот, угрозы усилились. С помощью юристов мы подготовили обращение в полицию, на которое нам периодически приходил отказ. Мы можем эту ситуацию решить сами, но мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы этим занялось государство", - обращается к Бастрыкину от имени собравшихся один из мужчин.

Мы толерантны, но требование только одно: живите по правилам той страны, в которую вы приехали

Полная версия видеообращения размещена 11 апреля на странице «Русской общины Иваново» во "ВКонтакте". "Сразу же хочу объяснить тем людям, которые видят во всех этих движениях разжигание межнациональной розни. Ее нет. Мы находимся в своей стране. Мы не расисты. Мы принимаем всех, мы толерантны, но требование только одно: живите по правилам той страны, в которую вы приехали", - говорит мужчина на видео.

В публикации, которой проиллюстрировано это видеообращение, говорится, что "в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела содержатся данные, искаженные в пользу кавказских бандитов". В публикации сделаны и другие акценты на противопоставлении "русских ребят" и "кавказцев".

Арестованного подростка не было в спортгородке, сказала его мать. "В апреле выходит ролик русской общины, где они рассказывают о каком-то конфликте в спортгородке. Моего ребенка в этом месте не было, и это его не касалось, но нас забрали в семь часов вечера и продержали до 11 вечера 11 апреля в СКР. В итоге сына закрыли в СИЗО. А вместе с ним и уроженца Иванова, азербайджанца […], который разнимал драку в игровом клубе. Заявление на нас написала мать подростка, который прибежал в клуб с ножом", - рассказала она.

Женщина отметила, что ее показания в процессуальных документах оказались искажены. "Суд просил охарактеризовать моего ребенка. У меня старший сын инвалид 1-й группы, ему надо менять [белье], он сам себя не обслуживает. Я работаю медсестрой в онкодиспансере. Я судье говорю, что благодаря [сыну, участвовавшему в инциденте] только иду на работу, что он для меня все делает, без него бы не справлялась. Они же написали, что я не справляюсь с воспитанием [сына] и на этом основании закрыли его в СИЗО", - рассказала мать подростка.

Это показательное наказание, которому предшествовало заявление русской общины

Она назвала уголовное преследование "показательным". "Это показательное наказание, которому предшествовало заявление русской общины. Дело стало настолько резонансным, что его показали по Первому каналу. Кто только мне не пытается помочь, и руководство национального дома культуры, и руководство школы, учителя, но всё безрезультатно", - сообщила женщина.

По ее словам, родственникам не дают свиданий с ее сыном в СИЗО. "Нам не дают и свидания с ним, как будто он особо опасный преступник. Я вижу его лишь во время продления или обжалования меры пресечения, или на очных ставках: так как ему 17 лет, они должны проводить процессуальные действия в присутствии родителя. Мы подавали уже несколько апелляций, все они оставляют решение о страже без изменения. Следующая апелляция в областном суде Ивановской области - 4 июля в 15.00 [мск]", - сказала мать подростка.

Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте

Следствие и прокурор настаивают на том, что подросток совершил грубое нарушение общественного порядка с применением насилия и мог бы "скрыться, продолжить преступную деятельность или оказать давление на свидетелей", если бы остался на свободе, говорится в судебных решениях, копии которых имеются в распоряжении "Кавказского узла".

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток. Апелляционная инстанция оставила в силе это решение, несмотря на доводы защиты о положительных характеристиках подростка по месту жительства и необходимости помогать матери в уходе за старшим братом-инвалидом.

Защита настаивает на том, что подросток не представляет опасности для общества и готов сотрудничать со следствием. В апелляционной жалобе, поданной 24 апреля в судебную коллегию по уголовным делам Ивановского облсуда подчеркивается, что мальчик всегда находился под контролем матери, а ее характеристика сына была искажена на стадии следствия, о чем она заявила в суде.

Аргументы матери, которая заявила о необходимости помощи сына в уходе за больным братом и престарелой бабушкой, не были рассмотрены

"Заключение под стражу избрано без учета возможности применения более мягких мер, таких как домашний арест. Несовершеннолетний возраст обвиняемого и отсутствие системности в его действиях не учтены. Аргументы матери, которая заявила о необходимости помощи сына в уходе за больным братом и престарелой бабушкой, не были рассмотрены", - говорится в жалобе, рассмотрение которой назначено на 4 июля.

В материалах дела имеется медицинское заключение о состоянии здоровья пострадавшего подростка. Согласно документу, вред здоровью нанесен средней тяжести в виде закрытого перелома костей носа и сотрясение головного мозга.

Следствие ужесточило обвинение «хулиганскими» мотивами

Арестованному подростку предъявлено обвинение по части 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), ст. 116 (побои), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствие намеренно утяжеляет обвинение, обосновывая это «хулиганскими побуждениями», которые самим следствием ранее были опровергнуты, сказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Екатерина Батягина.

Указанная квалификация просто "притянута за уши"

"В настоящее время ему вменяют две статьи в отношении двух потерпевших. Первый эпизод - п."а", ч.1, ст.213 УК - конфликт у школы (средняя тяжесть), второй эпизод - ч.2 ст.213 УК РФ - у компьютерного клуба (тяжкое). Тяжесть указанных преступлений обусловлена совершением их, по мнению следствия, из хулиганских побуждений. Вместе с тем, в ходе проведения следственных действий органам следствия достоверно стало известно об отсутствии хулиганских мотивов у [обвиняемого] и наличии противоправных действий со стороны потерпевших (очные ставки, показания свидетелей, в том числе посторонних лиц, случайно втянутых в указанные события), однако органы следствия необоснованно продолжают инкриминировать совершение преступлений из хулиганских побуждений. Конечно, указанная квалификация просто "притянута за уши" и является полным игнорированием доказательств, собранных самими же органами следствия", - рассказала представитель защиты.

По словам адвоката, суд может избрать меру пресечения в виде заключения под стражу даже несовершеннолетнему, "но при невозможности избрания более мягкой". "При избрании меры пресечения судом должны учитываться тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий, а также другие обстоятельства. В нашем случае избрание меры пресечения [обвиняемому] - это верх беззакония", - сказала адвокат.

С ходатайством о смягчении меры пресечения выступил также Ивановский дом национальностей, ссылаясь на положения уголовно-процессуального закона и судебную практику Верховного суда России. С аналогичным ходатайством выступил Совет руководителей общественных, религиозных и национальных автономий региона, состоящий из 22 общественных организаций, выступив поручителями и гарантами, что подросток не будет скрываться от следствия.

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