Глава ФНС по Ростовской области заподозрен в даче взятки

19 июня 2024, 04:08

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Руководитель ростовского управления Федеральной налоговой службы Андрей Мосиенко подозревается в даче крупной взятки, а руководитель межрайонной инспекции №25 по Ростовской области Тигран Додохян - в посредничестве.

Задержали налоговиков сотрудники управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Мосиенко обвиняется в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ, а Додохян - по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ), пишет 18 июня "Коммерсант".

Накануне, 17 июня в Ленинской районном суде Воронежа было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в в виде заключения под стражу "в отношении руководителя УФНС России по Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, а именно дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере", говорится в сообщении на сайте суда

Отмечается, что суд продлил срока задержания подозреваемого на 72 часа до 20 июня.

Мосиенко и Додохян могут быть причастны к уголовному делу ректора Воронежского госуниверситета Дмитрия Ендовицкого, который подозревается в получении взятки. В этом университете ростовские налоговики защищали свои кандидатские диссертации, сообщает РБК.

К делу может быть причастна также заведующая кафедрой налогов и налогообложения Ростовского государственного экономического университета, она подозревается в даче взятки (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ).

Комментариями Мосиенко и Додохяна по поводу задержания "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Москве 7 июня был арестован бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, обвиняемый в получении взятки.

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