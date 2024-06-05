Мэр Дербента ушел в отставку

05 июня 2024, 15:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов объявил об уходе с поста мэра города, исполняющим обязанности главы города стал замначальника полиции МВД по Дагестану Ахмед Кулиев.

Как писал "Кавказский узел", глава Дербента Хизри Абакаров в ноябре 2020 года ушел в отставку в связи с назначением на должность госсекретаря Дагестана, в дальнейшем он был избран в Госдуму. Временно исполняющим обязанности главы Дербента стал первый заместитель Абакарова Рустамбек Пирмагомедов.

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил сегодня об уходе с поста мэра города.

"Мною принято решение сложить полномочия главы Дербента. (...) На протяжении более чем трех лет моего пребывания на посту мэра старался честно работать в интересах родного города. Это была сложная, но в то же время очень интересная работа", - написал сегодня Пирмагомедов в своем телеграм-канале.

Мотивы, по которым Пирмагомедов ушел в отставку, в сообщении не указаны.

Исполняющим обязанности главы города стал Ахмед Кулиев, сообщили в пресс-службе мэрии Дербента.

"Рустамбек Пирмагомедов [мэр Дербента] написал заявление об уходе по собственному желанию, и.о главы города назначен Ахмед Кулиев", - привело слова сотрудника пресс-службы ТАСС.

Ахмед Абусейнович Кулиев — полковник полиции, заместитель начальника полиции МВД РФ по Дагестану. Ранее возглавлял УБЭП МВД по РД и Центр противодействия экстремизму. До того, как начать борьбу с экономическими преступлениями, возглавлял УБОП МВД по РД, проинформировало сегодня РБК.

Источник в руководстве республики сообщил агентству, что пока "нет понимания, на какую должность переходит [Пирмагомедов]".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.