В ставропольском фонде медстраха выявлены крупные аферы

24 апреля 2024, 07:24

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Силовики провели обыски у главы территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставрополья, задержанного по подозрению в мошенничестве на 47 миллионов рублей. Обыски прошли и у его родственников.

По версии следствия, глава ФОМС и его сообщники с января по август 2021 года вносили в реестры счетов, предоставляемых в Фонд, ложные сведения об оказании краевому реабилитационному центру услуг по полисам обязательного медицинского страхования. Таким образом они похитили не менее 47 миллионов рублей, сообщило управление МВД по СКФО.

Руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования задержан и заключен под стражу. Он обвинен в крупном мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК России). В квартирах обвиняемого и его близких родственников в Москве и Ставрополе проведены обыски, изъяты деньги, говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД по СКФО.

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