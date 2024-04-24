24 апреля 2024, 07:24

В ставропольском фонде медстраха выявлены крупные аферы

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Силовики провели обыски у главы территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставрополья, задержанного по подозрению в мошенничестве на 47 миллионов рублей. Обыски прошли и у его родственников.

По версии следствия, глава ФОМС и его сообщники с января по август 2021 года вносили в реестры счетов, предоставляемых в Фонд, ложные сведения об оказании краевому реабилитационному центру услуг по полисам обязательного медицинского страхования. Таким образом они похитили не менее 47 миллионов рублей, сообщило управление МВД по СКФО.

Руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования задержан и заключен под стражу. Он обвинен в крупном мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК России). В квартирах обвиняемого и его близких родственников в Москве и Ставрополе проведены обыски, изъяты деньги, говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД по СКФО.

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"Минфин предложил Кадырову, Меликову и Калиматову лично отвечать за дефицит бюджета", "Число арестованных по делу о хищениях в "Дагэнерго" выросло до девяти", "Замминистра на Ставрополье подозревается в аферах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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