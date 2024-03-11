Жители Калмыкии оказались самыми обремененными кредитами на юге России

11 марта 2024, 02:46

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Предпоследнее место рейтинга регионов России по уровню закредитованности населения заняла Калмыкия. Меньше всего долговая нагрузка у жителей Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия. В числе наименее закредитованных регионов - Ингушетия, Чечня и Дагестан. По данным на 2022 год также аутсайдером рейтинга стала Калмыкия.

Очередной рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения опубликовало сегодня, 11 марта РИА "Новости". Данные по объемам задолженностей населения по кредитам перед банками взяты за период с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года. В общем по России объем задолженности вырос на 23,5% (на 6,4 триллиона рублей) и составил 33 триллиона рублей.

Менее всего закредитованное население в Ингушетии - соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты составляет в республике 14,9%.

На третьем месте - Чечня (30,1%), на четвертом - Дагестан (30,7%). Кабардино-Балкария на 12 месте (50,7%), Волгоградская область - на 24 месте (60%), Ростовская область - на 54 месте (68,9%), Ставропольский край - на 55 месте (также 68,9%), Астраханская область - на 63 месте (71,5%), Карачаево-Черкесия - на 65 месте (73,6%), Северная Осетия - на 74 месте (78,1%), Краснодарский край - на 78 месте (81,3%), Адыгея - на 82 месте (91,3%). Предпоследнее, 84 место рейтинга заняла Калмыкия, где уровень закредитованности населения составляет 133,9%. Хуже ситуация только в Тыве (149,4%).

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