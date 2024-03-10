Мобилизованный из Ставрополья приговорен к лишению свободы за уклонение от службы

10 марта 2024, 20:56

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На пять лет и восемь месяцев осужден Алексей Теплов, который не вернулся в часть из отпуска. Сам осужденный заявил, что помогал больному отцу.

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления мобилизации 24 сентября 2022 года в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

К пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима приговорил Пятигорский гарнизонный суд мобилизованного Алексея Теплова. Согласно материалам дела, он не вернулся в войсковую часть из отпуска, оставшись дома, где его и задержали силовики. Сам обвиняемый сослался на то, что дома помогал болеющему отцу.

"Суд в должной мере не учёл данные о личности Теплова, его семейное положение, нахождение у него на иждивении отца с неудовлетворительным состоянием здоровья и ребёнка, а также наличие наград. При этом Теплов осуществлял необходимый уход за своим отцом, в том числе оказывал помощь по хозяйству, а также выплачивал алименты на ребёнка. Находясь в местах лишения свободы, Теплов не сможет выполнять свои обязательства перед указанными лицами. Кроме того, Теплов вину признал полностью, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, является военнослужащим, призванным по мобилизации, принимал участие в специальной военной операции, после неявки из отпуска на службу находился у себя дома, ни от кого не скрывался и намеревался вернуться в часть для дальнейшего прохождения военной службы", - говорится в поданной адвокатом апелляционной жалобе.

Однако Южный окружной военный суд 4 марта оставил решение гарнизонного суда.

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