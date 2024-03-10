10 марта 2024, 05:31

Парламент Грузии обвинил оппозиционный телеканал в дезинформации

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Телеканал "Пирвели" сообщил в одном из своих сюжетов, что парламент Грузии потратил более миллиона долларов на организацию питания. Офис парламента заявил, что данные в сюжете являются дезинформацией, и речь идет о представительских расходах.

Офис парламента Грузии распространил заявление, в котором обвинил телекомпания "Пирвели" в дезинформации.

Поводом для публикации заявления стал сюжет на телеканале, в котором утверждалось, что парламент Грузии потратил на услуги по организации питания 2,8 миллиона лари (более миллиона долларов), пишет 9 марта "Грузия-онлайн".

Офис заявил, что распространенные "Пирвели" данные являются дезинформацией. В заявлении отмечается, что речь идет не о расходах на питание, а о "представительских расходах", посредством которых финансируется деятельность большинства бюро, проведение различных мероприятий, в том числе с участием делегацией и представителей других стран.

Парламент подтвердил, что "представительские расходы" действительно составляют 2 814 570 лари. Из них на работу различных бюро потрачено 2 495 100 лари, то есть 87% от общей суммы расходов. Что касается прочих представительских расходов, то их было проведено за отчетный период 154 и расходы на их проведения составили 319 470 лари (120 тысяч долларов) или 13% от всех расходов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2023 года аккредитация журналистов оппозиционных телеканалов "Формула", "Пирвели" и "Мтавари Архи" в парламенте Грузии была приостановлена. Оппозиционные депутаты раскритиковали решение парламента, назвав его опасным прецедентом.

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Примечание:

"Лидер "Гирчи" пострадал при задержании на митинге в Тбилиси", "Участницы женского марша в Тбилиси выступили против закона об иноагентах", "Активисты в Грузии выступили против закона об иноагентах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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