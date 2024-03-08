Глава муниципального предприятия в Нальчике осужден за аферы с арендой

08 марта 2024, 11:11

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Директор МУП "Нальчикмежтранс" приговорен к условному заключению за то, что без разрешения мэрии предоставлял предпринимателям торговые площади на автовокзале, а деньги за это присваивал.

Как сообщал "Кавказский узел", следователи заподозрили директора МУП "Нальчикмежтранс" в присвоении денег за аренду торговых площадей, которые сдавались предпринимателям на территории автовокзала. По версии следствия, директор муниципального предприятия в течение десяти месяцев, с октября 2020 года, сдавал нескольким гражданам в аренду торговые площади, каждый месяц получал от них за это деньги, но не вносил их на расчетный счет предприятия. При этом с арендаторами у него была заключена устная договоренность, а согласие от учредителя, то есть администрации города, он не получил.

Процесс по делу проходил в Нальчикском городском суде. В результате руководитель бывший предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 частью 4 Уголовного кодекса РФ, и ему был вынесен приговор - три годах лишения свободы условно. Решение вступило в законную силу, сообщили 7 марта «Вести-Кабардино-Балкария».

Отметим, что максимальное наказание по данной статье УК составляет 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее власти решили закрыть автовокзал №2 на улице Пачева. Жители Нальчика выступили против, указав, что это создаст неудобства пассажирам, увеличит время в пути и расходы на проезд. Мэрия заявила, что на месте автовокзала №2 обустроят новый сквер и построят новую транспортную развязку, которая разгрузит автомобильное движение в центре города. Для пассажиров организуют удобные маршруты и внедрят систему единых проездных, заверили чиновники. В августе активисты, водители и торговцы с рынка в Нальчике устраивали акции протеста.

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