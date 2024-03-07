Власти Еревана исключили политический подтекст сноса мемориала Навальному

07 марта 2024, 19:19

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В Армении есть традиция чтить чью-либо память стихийными мемориалами, но их снос не предусматривает уголовной ответственности, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики и адвокаты. В Ереване нет постоянно действующих стихийных мемориалов, коммунальщики убирают их после спада потока к ним горожан, объяснил пресс-секретарь мэрии.

Как писал "Кавказский узел", российские мигранты провели акцию протеста против ликвидации мемориала Алексею Навальному напротив российского посольства в Ереване. Полиция заверила, что мемориал убрали коммунальные службы.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального. У посольства России в Армении собрались сотни человек, в основном российские мигранты, напротив посольства появился стихийный мемориал рассказывается в видео, снятом "Кавказским узлом" в Ереване.

В Ереване нет постоянно действующих стихийных мемориалов, коммунальные службы убирают их после спада потока горожан, заявил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

По его словам, мэрия не получала жалоб относительно стихийного мемориала Алексею Навальному. "Коммунальные службы не предпринимали шагов по его уборке, учитывая, что люди еще несли цветы и зажигали свечи. Как только поток иссяк, территория была убрана. Так же было после трагедии на рынке Сурмалу, куда горожане несли цветы, игрушки, зажигали свечи и лампады. Как только поток полностью прекратился, стихийный мемориал был зачищен", - пояснил пресс-секретарь.

Каких-либо указаний, тем более по политическим мотивам, не было, подчеркнул он. "Если бы были указания, убрали бы в первый же день. В мэрии с пониманием отнеслись, не препятствовали горожанам, пришедшим почтить память", - отметил Костанян.

Вопрос сноса стихийного мемориала лежит в моральной плоскости, нежели правовой, сказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Араик Папикян.

По его словам, установка стихийного мемориала исходит из закона о свободе собраний. "Стихийный мемориал является способом выражения гражданской позиции", - отметил он.

Уголовный кодекс не предусматривает ответственности за снос стихийного мемориала, добавил адвокат. "Статья "Вандализм" применительна к памятникам архитектуры, находящимся под охраной государства", - пояснил Папикян.

Стихийные мемориалы не редкость в общественной жизни Армении, заявил политический аналитик Армен Ованнисян. Он не припомнил случая, чтобы силовики препятствовали установке стихийного мемориала. "После природных катастроф и стихии люди несут цветы и зажигают свечи у посольств. К примеру, после трагедии в Кемерово люди несли цветы, игрушки и свечи все к тому же российскому посольству», - заявил Ованнисян «Кавказскому узлу».

По его словам, в Ереване нет стихийного мемориала, который действовал бы длительное время. "Чего-либо аналогичного стене Цоя на московском Арбате, который из стихийного мемориала перерос в место поклонения Цоя, в Ереване нет. Не надо искать политической подоплеки. Это нормальное явление. Стихийные мемориалы убираются через день-два. Цветы и лампады убирают из Мемориального комплекса памяти жертв Геноцида армян 1915-1923 годов в Османской Турции. Если не убрать, цветы начнут гнить", - подчеркнул он.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что с натяжкой можно назвать постоянным стихийным мемориалом памятник Мясникяна у ереванской мэрии. "Каждый год на 1 марта в память погибших в столкновениях с полицией цветы приносят к памятнику Мясникяна. И даже после установки памятника жертвам 1 марта, по инерции сюда несут цветы. Однако это не постоянный мемориал – от 1 марта к 1 марта. Цветы и свечи каждый раз убирают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Карапетянц также отметила, что в общественной жизни Армении есть традиция почитать память о ком-либо, неся цветы и зажигая свечи, нт спустя некоторое время коммунальщики убирают цветы и огарки свеч.

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