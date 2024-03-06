Мэрия Анапы отчиталась о выплатах пострадавшим от пожара в многоэтажке

06 марта 2024, 13:12

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От жильцов многоэтажного дома, поврежденного при пожаре, поступило почти 300 заявлений на выплаты, пострадавшим выплачено около 10 миллионов рублей, сообщила мэрия Анапы. Более 120 человек остаются в пунктах временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля на мансардном этаже 11-этажного дома на улице Объездной в Анапе произошел пожар. Были эвакуированы 420 человек. Все жильцы получат по 10 тысяч рублей, за полную утрату имущества будет выплачено по 100 тысяч, сообщила мэрия, отметив, что два верхних этажа, поврежденные при пожаре, не подлежат восстановлению.

Почти 300 заявлений на выплаты принято от жильцов дома, сообщил сотрудник пресс-службы администрации Анапы. "Обследовано 149 квартир, принято 299 заявлений на выплаты, произведено 207 выплат по 10 тыс. рублей, 39 - по 50 тыс. рублей и 59 - по 100 тыс. рублей", - рассказал он.

По его словам, 122 человека остаются в пунктах временного размещения. "Работы в доме на ул. Объездная, 9 продолжаются. До конца недели планируется завершить демонтаж 10 этажа", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

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