Мэрия Анапы анонсировала выплаты жильцам после пожара в многоэтажке

14 февраля 2024, 20:07

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Все жильцы 11-этажного дома получат по 10 тысяч рублей, за полную утрату имущества будет выплачено по 100 тысяч. По предварительным данным, два верхних этажа, поврежденные при пожаре, не подлежат восстановлению, сообщила мэрия Анапы.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 13 февраля на мансардном этаже многоэтажного дома в Анапе произошел пожар. Были эвакуированы 420 человек, 60 из них находятся в пунктах временного размещения на базе отелей.

Жителям многоэтажного дома по улице Объездная, 9 в Анапе, где произошел пожар, предоставят единовременные разовые выплаты."Предусматриваются единовременные разовые выплаты для покупки товаров первой необходимости по 10 тысяч рублей всем жильцам, а также по 100 тысяч рублей при полной потере имущества и по 50 тысяч рублей при частичной", - сообщила мэрия Анапы в своем Telegram-канале.

При пожаре пострадал один из жителей, квартира которого находится на верхнем этаже дома. Он госпитализирован и находится в стабильном состоянии, сообщила мэрия.

Мэр города Василий Швец сообщил, что сейчас на месте работает следствие, с 15 февраля специалисты приступят к разбору верхних этажей. По предварительной оценке, 10-й и 11-й этажи восстановлению не подлежат. "Только после обследования специалистов мы будем понимать сроки, когда жители до 9-го этажа смогут вернуться в свои квартиры", – отметил он

В Анапе введен локальный режим чрезвычайной ситуации. На базе отелей развёрнуты три пункта временного размещения, где могут разместиться все жильцы пострадавшего дома, сейчас в них находится 60 человек, добавили власти города в своем Telegram-канале.

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