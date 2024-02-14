Более 400 человек эвакуированы из анапской многоэтажки из-за пожара

14 февраля 2024, 03:59

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Пожар произошел на мансардном этаже многоэтажного дома в Анапе. Эвакуированы 420 человек, 60 из них находятся в пунктах временного размещения на базе отелей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пожар в доме 9 по улице Объездной в Анапе начался вечером 13 февраля, площадь возгорания на 11-м, мансардном этаже достигла 1000 квадратных метров. П

Примерно в 22.30 мск огонь удалось локализовать, а в 23.30 мск открытое горение было ликвидировано, пишет оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По данным оперштаба, загоревшийся дом является самостроем, его возводили "в отсутствие проектной и разрешительной документации". "В 2011 году суд признал право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме. Объект вводился поквартирно", - говорится в сообщении.

Из дома эвакуированы 420 человек. В пунктах временного размещения на базе отелей находится в настоящее время 60 человек, в том числе 10 детей. Остальные эвакуированные остановились у родственников и знакомых.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2023 года произошел крупный пожар в селе Хутрах в Дагестане, загорелись около 20 строений.

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