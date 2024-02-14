14 февраля 2024, 03:59

Более 400 человек эвакуированы из анапской многоэтажки из-за пожара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар произошел на мансардном этаже многоэтажного дома в Анапе. Эвакуированы 420 человек, 60 из них находятся в пунктах временного размещения на базе отелей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пожар в доме 9 по улице Объездной в Анапе начался вечером 13 февраля, площадь возгорания на 11-м, мансардном этаже достигла 1000 квадратных метров. П

Примерно в 22.30 мск огонь удалось локализовать, а в 23.30 мск открытое горение было ликвидировано, пишет оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По данным оперштаба, загоревшийся дом является самостроем, его возводили "в отсутствие проектной и разрешительной документации". "В 2011 году суд признал право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме. Объект вводился поквартирно", - говорится в сообщении.

Из дома эвакуированы 420 человек. В пунктах временного размещения на базе отелей находится в настоящее время 60 человек, в том числе 10 детей. Остальные эвакуированные остановились у родственников и знакомых.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2023 года произошел крупный пожар в селе Хутрах в Дагестане, загорелись около 20 строений.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ", "Baza обнародовала новую версию взрыва в Ростове-на-Дону", "Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 февраля 2024, 03:00

14 февраля 2024, 02:01

14 февраля 2024, 01:02

  • Приговор Бадмаеву возмутил его соратников

    В действиях главного редактора "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева нет состава преступления: он осужден за репост видеоролика, но не озвучивал своего мнения, подчеркнули адвокаты во время апелляционного процесса в Верховном суде республики. Прокурор требовала ужесточить наказание, но суд оставил приговор без изменения.

14 февраля 2024, 00:03

  • Дело Хамзаян напомнило о проблемах религиозных меньшинств Карабаха

    Дело Марины Хамзаян против Армении – первый случай, когда представитель религиозных меньшинств из Нагорного Карабаха обратился в ЕСПЧ, указала правозащитница. У властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики были сложные отношения с религиозными меньшинствами, в Армении Свидетели Иеговы* чувствуют себя свободнее, рассказали беженцы из Нагорного Карабаха.

13 февраля 2024, 23:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи