НПО попросили Еврокомиссию оценить работу правительства Грузии

06 марта 2024, 04:00

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Грузинские неправительственные организации обратились к Европейской комиссии с просьбой дать промежуточную оценку деятельности правительства Грузии по выполнению девяти рекомендаций, разработанных Евросоюзом.

Как писал "Кавказский узел", Еврокомиссия в ноябре 2023 года указала на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, среди которых, в частности, деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека. "Обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно на выборах 2024 года, полностью выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ; завершить избирательные реформы", - говорится в заявлении Еврокомиссии. 14 декабря 2023 года Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.

Грузинские неправительственные организации написали 5 марта совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой дать промежуточную оценку деятельности правительства по выполнению девяти рекомендаций ЕС. В обращении они указали, что имеют свое видение проведения реформ, а также считают, что оценка усилит подотчетность властей.

«Мы считаем, что общедоступная промежуточная оценка будет в значительной степени способствовать быстрому и эффективному проведению процесса реформ… Это поможет существенно повысить уровень подотчетности правительства, прозрачности и инклюзивности процесса реформ, а также осуществить эффективный надзор», - говорится в заявлении от 5 марта, в написании которого приняли участие 12 неправительственных организаций.

Еврокомиссия обнародовала промежуточный отчет о выполнении властями Грузии 12 рекомендаций для получения страной статуса кандидата в члены ЕС. При этом власти тянули с процессом выполнения этих рекомендаций больше полутора лет,, указал представитель «Ассоциации реформ Грузии» Серги Капанадзе. «Статус предоставили из геополитических соображений, а не из-за прогресса, так как выполнили всего три пункта из 12. Сейчас промежуточный отчет стимулирует власти и не позволит провести фасадные реформы» - сказал он в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

По словам руководителя «Ассоциации молодых юристов» Нонны Курдованидзе, один из важных рекомендаций Евросоюза – проведение реформ в сфере правосудия, включая формирование Высшего совета юстиции. В настоящее время парламент рассматривает пакет законопроектов, разработанных для выполнения пунктов ЕС. «Дискуссию по этому вопросу закрывать нельзя, необходимо продолжать, чтобы фундаментально выполнить реформу, а не фасадно, технически», - сказала она в эфире телекомпании.

Представитель «Демократической инициативы Грузии» Эдуард Марикашвили считает, что по промежуточной оценке НПО смогут оценить выполнение властями возложенных на них обязательств.

Однако чрезвычайный и полномочный посол Германии в Грузии Эрнест Петер Фишер считает, что промежуточный отчет может оказать как положительное влияние, так и отрицательное. «Важно, чтобы был прогресс по выполнению девяти пунктов. Грузия уже достигла прогресса с точки зрения сближения с Евросоюзом, и я верю, что страна продолжит это. До декабря осталось мало времени, летом выборы в Европарламент. В Грузии также будут выборы, поэтому я призывают к быстрому прогрессу – до лета», - сказал он в эфире «Мтавари архи».

Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский указал, что у Грузии низкий уровень соответствия с Евросоюзом по вопросам общей внешней безопасности и политики. «Сейчас уровень соответствия очень низкий в отличие от других стран-кандидатов. Мы работаем с правительством Грузии, чтобы этот уровень поэтапно повысить для того, когда наступит день членства Грузии, ее внешняя политика была идентичной внешней политики ЕС. Отмечается тенденция роста, но этого еще недостаточно», - сказал он.

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