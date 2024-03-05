Ереванцы поспорили о негативных эффектах курса на евроинтеграцию

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Стремление Армении стать кандидатом в члены Евросоюза вызовет большие проблемы в отношениях с Россией, в первую очередь экономические, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы. Экономические последствия будут не столь разрушительными, а в политическом плане страна выиграет, считают другие жители армянской столицы.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Армении Ален Симонян 29 февраля заявил, что Армения готова стать кандидатом в члены Европейского союза, хотя "смена вектора" и перспективы присоединения к НАТО в стране не обсуждаются.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Россия надеется получить от Армении ответ относительно выполнения обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая ОДКБ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума. "Мы бы хотели, чтобы наши армянские коллеги для себя определились, как они хотят жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают. Армянское руководство до сих пор официально не подтвердило своего окончательного решения. Политики в Ереване лишь рассуждают, стоит ли заморозить участие в ОДКБ, а то и вовсе покинуть Организацию, тогда как ЕАЭС им все еще интересен, так как от него Армении кое-что перепадет", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Заявления Армении, как отметил Лавров, "заставляют Москву задуматься о своих практических шагах".

"В случае, если Армения пойдет на Запад, она получит такого врага, как Москва. С Россией мы потеряем Армению - территорию и независимость. Союзническое государство Россия - Беларусь, к которой нам предлагают присоединиться, означает конец Армении", - заявил Радио "Азатутюн" депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Гагик Мелконян.

Армяно-российские отношения находятся в кризисе, но институционально Армения по-прежнему член СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, отметил в интервью Civil.net директор Института Кавказ, политолог Александр Искандарян.

Он считает недовольство Россией в Армении объясняемым, потому что Армения практически лишилась какой-либо поддержки в сфере безопасности со стороны России, что привело к ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе, в 2020 году. Кроме этого, Россия не выполнила свои обязательства, взятые на себя подписанным трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Дальнейшее ухудшение армяно-российских отношений, по его мнению, не приведет к сверхсерьезным последствиям для Армении, поскольку "все, что произошло, уже произошло". "Есть экономика: цены на газ, армянские товары на российских рынках, трансферы. Если представить себе, что Москва в отместку обрежет Армении экономические пути, то она лишится влияния на Армению вообще. Зачем это делать?" - задается вопросом Искандарян.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Еревана высказали свои мнения по поводу возможной реакции России в случае, если Армения предпочтет членство в Евросоюзе.

"Все проблемы, которые могла создать Россия, [...] уже созданы. Со своим подручным Азербайджаном Россия уже сделала все, что можно сделать. Надеюсь, наша страна быстро избавится от РФ", - заявил П.В.

При этом он не согласен с тем, что Армения сильно зависима от России экономически. По его мнению, это "преувеличено в рамках информационной войны". "Пусть Москва эти страхи не пытается использовать против армянского населения, это фальшивая карта", - добавил ереванец.

Художник Иосиф Даниелян, наоборот, хотел бы, что Армения присоединилась не к ЕС, а к России, поскольку, по его словам, "испокон веков они были вместе". "Если Армения войдет в Евросоюз, Россия не просто обидится, здесь просто будет катастрофа [...]. Да и нашим армянам в России не будет хорошо", - отметил Даниелян.

31-летний маникюрщик Борис Асрян также считает, что смена курса Армении однозначно приведет к проблемам с Россией. "До сих пор мы были под игом русских. В случае ухода невозможно не иметь проблемы с РФ. В результате 44-дневной войны мы потеряли Арцах (Нагорный Карабах). Все арцахцы теперь в Армении. Я думаю, если мы примем решение вступить в ЕС, мы потеряем и Армению", - считает Асрян.

Кроме этого, по его словам, многие армяне ездят в Россию на заработки из-за низкооплачиваемого труда в самой Армении и на заработанные деньги содержат свои семьи. При смене курса Россия может ввести ограничения для армян.

20-летняя педагог Сирануш Аракелян считает, что Армения сильно зависима от России, и при смене курса возможны какие-то ограничения. "Но также возможно, что мы получим от Европы большую поддержку", - предполагает она.

36-летний оператор Ваагн Гумашян считает, что, пока Армения в ОДКБ, она будет иметь проблемы. "Если Армения станет частью цивилизованного мира, естественно, у нее будут проблемы. Со своим врагом у тебя должны проблемы, если ты хочешь развиваться, быть частью цивилизованного мира. Нам должно быть все равно, какие проблемы будем иметь с Россией, потому что, пока Россия тут у нас будут постоянные потери", - отметил Гумашян.

От России он ожидает некоторые санкции в виде временного отключения газа и дипломатических разборок. "В любом случае, стать членом коллективного Запада - единственный путь, чтобы наши 18-20-летние ребята не умирали, чтобы мы были суверенной страной и смогли сохранить национальную самобытность", - заявил он.

Он считает, что власти Армении за весь период независимости, включая Никола Пашиняна - ставленники России, Армении следует "избавиться от российской колониальной системы".

Гумашян считает, что на экономическую зависимость от России, когда стоит вопрос государственности и сохранения культурной самобытности, не надо обращать внимание, особенно на возможные проблемы для армян в России, в случае, если Армения присоединится к ЕС. "Ну зарабатывают люди деньги в России, и что? Отдать Армению, чтобы армяне в России не имели никаких проблем?" - задается он вопросом.

29-летний Ваган репатриировал из России в Армению после войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Он считает, что, несомненно, с Россией возникнут экономические проблемы в случае смены курса. "Экономические проблемы - самое легкое, чем мы можем обойтись. То, что Россия перестанет поставлять газ, света не будет - это все мелочи по сравнению с тем, что мы можем потерять независимость", - отметил он.

По его мнению, Армения должна действовать последовательно, так как находится в сильной экономической, политической и военной зависимости, и просто так "шагнуть в сторону Евросоюза" не получится. "Армения должна подготовиться, находить альтернативу российскому газу, искать союзников".

Что касается трудовых мигрантов, которые работают в Армении, то, по его мнению, они могут найти работу и на родине. "Они думают, что, отправляя какие-то копейки своей семье, таким образом помогают государству. Многие армяне сами в России открывают свой бизнес, создают там для местных рабочие места", - завил Ваган.

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