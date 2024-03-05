05 марта 2024, 02:49

Трое детей погибли при пожаре в Дагестане

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При пожаре в частном доме в Кизлярском районе погибли трое детей в возрасте от двух до пяти лет. По данным следствия, они находились дома без взрослых, что возмутило главу Дагестана Сергея Меликова.

4 марта в доме в селе Зеленый Бугор Кизлярского района произошел пожар.

При пожаре погибли трое детей, 2019, 2020 и 2022 годов рождения. Они находились в доме без присмотра, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Дагестану в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, возгорание началось от дровяной печи.

Ведомство опубликовало видео с места происшествия. Оно снято ночью. Видно, что дом, где произошел пожар, сгорел внутри полностью, окон-дверей нет. Кое-где еще имеются очаги пламени. Сам дом старый, двор неухоженный.

По данным телеграм-канала Mash Gor, мать с младшим ребенком отошла по делам, отца дома не было. Огонь распространился быстро, его тушили местные жители.

Инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. "По предварительной информации, дети находились дома одни, без взрослых. Мне как отцу трудно себе представить эту ситуацию", - написал он в своем телеграм-канале и пообещал оказать необходимую помощь родным погибших.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 февраля в Кисловодске были госпитализированы с отравлением угарным газом двое детей и женщина.

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Примечание:

"Шесть человек отравились угарным газом в Армении", "Суд в Карачаево-Черкесии пересмотрел приговор по делу о гибели туристов", "Три человека стали жертвами отравления газом в Буйнакске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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