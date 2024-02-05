05 февраля 2024, 06:01

Двое детей попали в реанимацию от отравления угарным газом в Кисловодске

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После отравления угарным газом в Кисловодске госпитализированы двое детей и женщина, их состояние врачи оценивают как критическое.

В Кисловодске 4 февраля произошла утечка газа в одном из домов по проспекту Цандера. С отравлением госпитализированы 30-летняя женщина и двое детей 2014 и 2018 годов рождения, пишет 1777.ru.

По словам врачей, все пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии, специалисты выясняют причины произошедшего, сообщает "Ставрополь.Медиа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 января в Малгобеке отравились угарным газом пять человек, в том числе четверо детей, все они были госпитализированы.

11 января в Черкесске от отравления газом погибли два молодых человека, семье, жившей по соседству, оказана медицинская помощь. Жильцы дома потребовали от властей и коммунальщиков решить проблему неработающих вытяжек и очистить вентиляционные шахты. 15 января стало известно, что состояние вентиляционных шахт в более чем тысяче домов Черкесска проверит специально созданная рабочая группа.

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Примечание:

"Глава Минпромэнерго Карачаево-Черкесии получил условный срок за мошенничество", "Десять сотрудников кондитерского цеха в Черкесске отравились газом", "Суд в Карачаево-Черкесии пересмотрел приговор по делу о гибели туристов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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