Отказ в предоставлении площадки привел к отмене российской конференции в Тбилиси

03 марта 2024, 12:59

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Руководство гостиницы в Тбилиси, где планировалась российская конференция OpenTalks.AI, отказалось предоставить площадку для мероприятия, заявив, что среди его спонсоров есть подсанкционные компании. Организаторы конференции объявили о ее отмене.

Российская конференция OpenTalks.AI, посвященная искусственному интеллекту и запланированная на 6-7 марта в тбилисской гостинице Pulman, отменена по решению руководства Axis Towers, владеющей гостиницей, сообщил сегодня телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Наше решение подчеркивает приверженность и непоколебимую поддержку принципам международного сотрудничества и ценностям", - привел телеканал цитату из заявления администрации гостиницы. К такому решению руководство отеля пришло после того, как выяснилось, что на протяжении многих лет OpenTalks.AI проводится в России, а среди спонсоров мероприятий есть подсанкционные компании, говорится в заявлении.

Сообщение об отмене мероприятия размещено также на главной странице сайта конференции. "Друзья, к сожалению, мы с очень печальными новостями. 1. Конференция в Тбилиси отменяется. По независящим от нас причинам. Нам очень больно и грустно, но такова ситуация. 2. Извините за краткость, все подробности в понедельник утром, до этого не будем отвечать, нам надо самим все переварить, извините. 3. Мы, конечно, вернем всем участникам и партнерам деньги, которые вы заплатили", - говорится в сообщении, опубликованном на английском и русском языках.

Основатель и директор OpenTalks.AI Игорь Пивоваров в телесюжете прокомментировал публикации грузинских СМИ о том, что конференция спонсируется фондом "Сколково", созданным российскими властями. "Извините, но почти все в этой новости неверно. "Сколково" не имеет никакого отношения к OpenTalks.AI. "Сколково" на самом деле пару раз был партнером конференции - они представляли свои стартапы на OpenTalks.AI в 2019-2020 годах. Вот почему их называют партнёрами", - сказал он.

Пивоваров подтвердил, что у организаторов конференции были партнеры из России. "Такие, как Сбер, Яндекс, Касперский, и партнеры по всему миру: NVIDIA, IBM, Samsung, Microsoft, Philips, Huawei, WorldQuant и многие другие компании. Мы гордимся каждой конференцией и каждым партнёром, который нас поддерживал. Но в этом году все эти компании не имеют никакого отношения к конференции", - подчеркнул он.

Напомним, в феврале 2022 года власти Грузии отказались присоединиться к финансовым и экономическим санкциям против России, введенным после начала военной операции на Украине. Глава правительства тогда пояснил, что в случае присоединения к антироссийским санкциям будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь заявила, что Грузия поддерживает международные санкции против России, из-за чего вынуждена терпеть финансовые издержки. Несмотря на то, что премьер-министр обещал не вводить санкции против России, в Грузии в конце мая 2022 года перестало работать отделение банка ВТБ, возникли проблемы и при провозе товаров на таможне. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Присоединилась ли Грузия к санкциям против России?", опубликованном на "Кавказском узле".

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