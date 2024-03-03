Кубанский Свидетель Иеговы* Олег Данилов вышел на свободу

03 марта 2024, 11:10

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Осужденный по делу об экстремизме Свидетель Иеговы* Олег Данилов освободился из ИК-2 Краснодарского края, отбыв в заключении три года.

Как информировал "Кавказский узел", 30 марта 2021 года суд в Краснодарском крае приговорил к трем годам заключения Свидетеля Иеговы* из станицы Холмской Олега Данилова, признав его виновным в причастности к экстремистской организации.

Олег Данилов освободился из ИК-2 Краснодарского края, где провел в заключении три года, сообщило 2 марта "ОВД Инфо"**.

Данилова встретили близкие и друзья. Его супруга Наталья отметила, что семья столкнулась с трудностями после того, как Данилов был осужден, и ей помощь оказывали друзья. "Они всегда были рядом, звонили, писали, передавали цветы, открытки, подарки, письма и многое другое", – привел 2 марта слова Натальи на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

Напомним, 12 августа 2023 года правозащитники сообщили, что администрация колонии, где содержался Данилов, неоднократно помещала его в карцер под надуманными предлогами, из-за чего верующий был объявлен злостным нарушителем режима.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы"*.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.