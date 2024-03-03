03 марта 2024, 11:10

Кубанский Свидетель Иеговы* Олег Данилов вышел на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный по делу об экстремизме Свидетель Иеговы* Олег Данилов освободился из ИК-2 Краснодарского края, отбыв в заключении три года.

Как информировал "Кавказский узел", 30 марта 2021 года суд в Краснодарском крае приговорил к трем годам заключения Свидетеля Иеговы* из станицы Холмской Олега Данилова, признав его виновным в причастности к экстремистской организации.

Олег Данилов освободился из ИК-2 Краснодарского края, где провел в заключении три года, сообщило 2 марта "ОВД Инфо"**.

Данилова встретили близкие и друзья. Его супруга Наталья отметила, что семья столкнулась с трудностями после того, как Данилов был осужден, и ей помощь оказывали друзья. "Они всегда были рядом, звонили, писали, передавали цветы, открытки, подарки, письма и многое другое", – привел 2 марта слова Натальи на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

Напомним, 12 августа 2023 года правозащитники сообщили, что администрация колонии, где содержался Данилов, неоднократно помещала его в карцер под надуманными предлогами, из-за чего верующий был объявлен злостным нарушителем режима.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы"*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Свидетели Иеговы* сообщили о нарушении их прав в местах заключения на Кубани", "Оставлен в силе приговор ростовским Свидетелям Иеговы* Аванесову и Паркову", "Суд оставил в колонии кубанского Свидетеля Иеговы* Мелешко".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 марта 2024, 12:01

  • Чиновники проигнорировали жалобы астраханцев на проблему с инфраструктурой

    Жители Ленинского района Астрахани пожаловались, что власти оставили без реакции записанное ими месяц назад видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором они пожаловались на проблему с отсутствием инфраструктуры. Астраханцы заявили, что будут добиваться исполнения чиновниками их требований.

03 марта 2024, 10:19

03 марта 2024, 09:26

  • Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете

    Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева в ответ на обвинения в клевете предложила матери пропавшей спортсменки Анны Цомартовой обратиться с требованием о проверке в уполномоченные органы. Часть комментаторов в Telegram поддержала Гариеву, а другая часть встала на сторону Дианы Цомартовой.

03 марта 2024, 08:31

03 марта 2024, 07:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи