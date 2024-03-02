Суд арестовал имущество Урузмага Джагаева

02 марта 2024, 06:54

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Суд арестовал дом в Цхинвале, принадлежащий бывшему генпрокурору Южной Осетии Урузмагу Джагаеву в рамках дела о превышении им полномочий. При этом суд отказался поместить Джагаева под стражу.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июня 2023 года стало известно, что бывший генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев, в отношении которого на тот момент уже расследовалось дело в связи со смертью Инала Джабиева, был также заподозрен в незаконной выдаче денег из внебюджетного счета прокуратуры.

В рамках расследования дела о превышении полномочий Урузмагом Джагаевым, следователь прокуратуры потребовал от суда наложить арест на два дома в Цхинвале, принадлежащих Джагаеву. Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство частично – наложил арест на дом №19, расположенный на улице 13-ти Коммунаров. На второй дом суд накладывать арест отказался, пояснив, что он является единственным жильем Джагаева, сообщило 1 марта ИА "Рес".

Прокуратура также просила заключить под стражу Урузмага Джагаева, но суд ответил отказом, отметил 1 марта информационный сайт "Основа".

Напомним, смерть Инала Джабиева, в причастности к которой подозревается бывший генпрокурор, вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии. Родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Джагаев ушел в отставку 13 апреля 2022 года в связи с истечением срока полномочий.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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