Учителя Урупского района не получили выплаты за классное руководство

02 марта 2024, 01:10

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Федеральные выплаты за классное руководство начали поступать учителям Черкесска, однако в районах Карачаево-Черкесии, в частности, в Урупском, ситуация с невыплатой за январь-февраль сохраняется.

Как писал "Кавказский узел", федеральные доплаты за классное руководство учителям Карачаево-Черкесии в январе и феврале не были выплачены вовремя, лишь после обращения в соцсетях начали поступить выплаты, сообщили педагоги. Минобразования республики объяснило задержку выплат техническими причинами.

В Урупском районе Карачаево-Черкесии до настоящего времени учителя общеобразовательных школ федеральные выплаты за классное руководство в размере пять тысяч рублей не получили, сообщила 1 марта корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности учительница районной школы.

«Выплат за классное руководство не было еще нам», - сказала она. При этом угроз или давления со стороны Министерства образования или руководства общеобразовательных учреждений в адрес учителей, огласивших проблему, не поступало, сообщила она.

Долги по выплате за классное руководство погашены перед учителями школ Черкесска, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» попросившая не называть ее имени учительница из Черкесска.

«Сегодня (1 марта) даже поступила выплата за февраль, обещанная только к концу следующей недели. О фактах давления со стороны руководящих органов [сообщений] не было, по крайней мере, по Черкесску», - сказала собеседница.

29 февраля в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил вдвое увеличить выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах и селах, сообщает "Парламентская газета".

Удвоенные выплаты будут начисляться начиная с 1 марта этого года. По словам Путина, речь идет о классных руководителях и кураторах групп в колледжах, техникумах, которые работают в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек — это касается малых городов, райцентров, поселков и сел. «С 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей», — заявил Путин.

Кроме того, он предложил с 1 сентября этого года ввести федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Ежемесячная доплата в сумме 5 тысяч рублей за классное руководство была введена в школах по всей стране с 1 сентября 2020 года. С этого момента субъекты РФ ежемесячно получают из федерального бюджета средства на начисление классным руководителям этой ежемесячной выплаты.

Закон предусматривает различную ответственность за задержку выплаты заработной платы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Московской коллегии адвокатов Мики Арапиев.

«Если невыплата заработной платы задерживается частично свыше трех месяцев, а полной - свыше двух месяцев, наступает уголовная ответственность для работодателя, лица, которое ответственно за выплату этой зарплаты. Закон предоставляет право работнику приостановить свою работу, если свыше 15 дней ему не выплачивается зарплата. Он может оставить свое рабочее место и не появляться до тех пор, пока он не будет уведомлен о том, что ему все выплачено», - рассказал адвокат.

Деньги за классное руководство являются частью заработной платы, в связи с чем за их невыплату наступает такая же ответственность, пояснил адвокат. «Помимо уголовной ответственности предусмотрена также ответственность по КоАП в виде предупреждения, штрафа для работодателя. В любом случае ответственность несет работодатель», - сказал адвокат.

Он также отметил, что в подобных случаях более перспективным является обращение в надзорные органы прокуратуры, нежели обжалование действий Минобразования в судах. «По поводу перспективности обращения в прокуратуру – это орган, куда обратиться надо. В таком случае они реагируют. Судебный иск – это занятие более долгое и затратное, в таком случае работник сам несет и судебные расходы и расходы на представителя. Тем более с учетом загруженности судов – это будет рассматриваться долго, а при обращении в прокуратуру такая жалоба должна быть рассмотрена максимально в течении месяца, если сроки не будут продлены. Это единственная их [прокуратуры] функция, которую они более-менее должным образом выполняют», - заключил адвокат.

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