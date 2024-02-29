Учителя Карачаево-Черкесии пожаловались на задержку выплат за классное руководство

29 февраля 2024, 20:42

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Федеральные доплаты за классное руководство учителям Карачаево-Черкесии в январе и феврале не были выплачены вовремя, лишь после обращения в соцсетях начали поступить выплаты, сообщили педагоги. Минобразования республики объяснило задержку выплат техническими причинами.

Сообщение о задержке выплат было опубликовано в ТГ-канале "ЧП КЧР" 25 февраля. В сообщении говорилось, что "в Гимназии №16 Черкесска задерживают выплаты за классное руководство со сроком выплаты до 14 февраля". "Мотивируется это тем, что "нет поступления денежных средств". Просьба принять меры", - говорилось в сообщении, опубликованном администрацией канала.

В обсуждении комментарий оставил представитель министерства образования Карачаево-Черкесии. "Задержка финансирования выплат по классному руководству произошла по технической причине - несоответствия кодов бюджетной классификации. В настоящее время все несоответствия устранены, финансирование произведено в полном объеме и направлено в образовательные учреждения. Выплаты учителям за классное руководство поступят завтра. Приносим извинения за вынужденную задержку!", - указано в комментарии от 14.14 мск 25 февраля .

27 февраля Telegram-канал вновь опубликовал информацию от подписчиков, что выплаты так и не произведены. В тот же день, в 21.34 мск представители министерства образования и науки Карачаево-Черкесии в официальном канале ведомства в Telegram сообщили, что "технические причины по которым произошла задержка денежных средств за классное руководство, устранены". "Выплаты направлены на счета классных руководителей за январь-февраль. В дальнейшем финансирование будет проходить своевременно, в установленном порядке. Денежные средства в Черкесске поступят на счета получателей двумя частями: до конца этой недели - за январь, а в течение следующей недели - за февраль. В остальных муниципальных образованиях, денежные средства поступят в течение 2-3 рабочих дней", - сообщили представители Минобразования Карачаево-Черкесии.

Учителя региона в комментариях под сообщениями выразили свое возмущение ситуацией, пояснив, что во всех других случаях ведомство требует от педагогов срочной реакции. "Это же министерство скидывает ссылки, "это пройдите", "там зарегистрируйтесь", "сделайте фото". И все это СРОЧНООООО! Учителя тоже люди и они тоже устают. О каких 40 000-50 000 вообще идет речь? Правильно написано, что мы получаем после вычета налога 21 000, максимум 25 000 рублей", - написала под обсуждением пользовательница с ником Залина, пояснив, что эти суммы выплачивают учителям "за 35 часов в неделю и классное руководство".

Проблемы с невыплатами не устранены, денежные средства поступили в некоторые образовательные учреждения Черкесска частично, за январь, в то время, как в учителя других районов не получили никаких выплат, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" учителя разных школ Карачаево-Черкесии.

"Выплат за классное руководство нет за январь и февраль в Урупском районе. Это федеральные выплаты за классное руководство. Впервые у нас подобное происходит. Узнавала, что в Краснодарском крае тоже нет этих выплат за январь и февраль. Федеральная выплата в России за классное руководство одна, 5000 минус подоходный налог", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности учитель средней школы Урупского района.

Обещания произвести выплаты не исполнены, а причины, по которым это происходит озвучивались разные, сообщила в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" учитель средней школы города Черкесска, попросившая не называть ее имени.

"В последнем ответе было сказано, что выплаты за январь будут произведены в конце этой недели, а за февраль - на следующей. Так что, ждем. Перед этим было сказано, что не было финансирования, затем Минобразования заявило, что проблема в техническом сбое", - сообщила собеседница.

Она также отметила, что задержки "были и раньше". "Сегодня выплатили за январь. Думаю, если бы мы не стали возмущаться коллективно в Телеграме, нам пришлось бы ждать этих выплат в конце марта. Ранее тоже задержки объясняли отсутствием финансирования. Либо дробили на две части вознаграждение за классное руководство", - сообщила она.

Учитель уточнила, что речь идет о сумме в пять тысяч рублей, с которой удерживается НДФЛ (13%). "В районах говорят, что получают полную сумму 5 тысяч рублей, а у нас снимают налог", - заключила она.

В некоторые школы выплаты за классное руководство начали поступать накануне, 28 февраля, сообщила другая собеседница корреспондента "Кавказского узла". "Я работаю учителем и эта проблема меня коснулась. Вчера вечером пришли выплаты за классное руководство", - сообщила на условиях анонимности учительница из Черкесска.

В пресс-службе Минобразования Карачаево-Черкесии не смогли ответить на вопросы корреспондента "Кавказского узла", сославшись на "отсутствие компетентного сотрудника ведомства".

На горячей линии Академии Минпросвещения России корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что "не предоставляют такую информацию". "Это в нашей компетенции, однако мы не предоставляем эту информацию", - заявил оператор горячей линии 29 февраля в 17.25.

Представители адвокатского сообщества Карачаево-Черкесии пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что в коллегию в связи с нарушением прав учителей никто не обращался. "В таких случаях следует обращаться в прокуратуру", - заявила адвокат Эльвира Айдинова.

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