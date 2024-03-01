Житель Волгограда заподозрен в экстремизме

01 марта 2024, 18:25

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Силовики задержали жителя Волгограда, который, по версии следствия, публиковал в сети призывы создавать помехи работе властей и сотрудников силовых структур, отчиталась ФСБ.

39-летний житель Волгограда задержан за публикацию экстремистских материалов в соцсетях, процитировало сегодня издание "Новости Волгограда" сообщение регионального УФСБ.

По версии следствия, мужчина выкладывал в своем аккаунте сообщения с призывами мешать органам власти и силовикам работать, в частности, препятствовать обеспечению безопасности страны. В отношении него возбуждено дело по статье о публичных призывах к экстремизму (статья 280.4 УК РФ).

Как следует из приложенного к публикации видео, мужчина был задержан возле припаркованных у одного из зданий автомобилей, затем его, заведя руки за спину, посадили в служебную машину.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Волгограда местного 19-летнего жителя при попытке выехать в Турцию. Следствие вменило ему госизмену, поскольку считает, что он переводил деньги в благотворительный фонд, созданный вооруженными силами Украины.

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