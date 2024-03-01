Оставлен в силе приговор жителям Дагестана по делу о ячейке ИГ*

01 марта 2024, 11:51

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор четырем жителям Дагестана, осужденным на длительные сроки в колонии за участие в ячейке террористической организации.

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор Южного окружного военного суда, вынесенный 31 марта 2023 года по уголовному делу жителей Дагестана Насухова, Расулова, Гаджимурадова и Нажмудинова, сообщил 29 февраля на своем сайте Национальный антитеррористический комитет.

Четверо подсудимых были признаны виновными в содействии террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, участии в террористической организации, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и незаконном изготовлении оружия.

По версии следствия и суда, "в январе 2019 года Насухов И.М. создал и в дальнейшем руководил законспирированной ячейкой международной террористической организации «Исламское государство»". "Ячейка отличалась тщательным планированием преступной деятельности, продуманной системой мер собственной безопасности и конспирации, а также распределением ролей между ее участниками. С октября по декабрь 2019 года, Насухов И.М., Расулов С.Х., Гаджимурадов А.Г. и Нажмудинов Н.Н. задержаны... При задержании у членов группы обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы", - говорится в публикации.

Суд приговорил Насухова к 17,5 года лишения свободы, Гаджимурадова и Нажмудинова – к 17 годам, Расулова - к 16 годам лишения свободы. "Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима", - сообщил комитет.

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