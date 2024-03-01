01 марта 2024, 06:08

Инициатор разгона митинга в Магасе предстанет перед судом по делу о хищениях

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Уголовное дело о превышении полномочий против бывшего замглавы ингушского МВД Дмитрия Полещука направлено на рассмотрение в суд. Полещук, которому вменяют превышение должностных полномочий при оплате госконтракта, был инициатором разгона митинга в Магасе в 2019 году, в связи с чем просил Путина перевести расследование в другой регион. 

Как писал "Кавказский узел", осенью 2022 года бывший замглавы МВД Ингушетии Михаил Полещук обратился к Владимиру Путину с просьбой перевести расследование его уголовного дела в любой регион за пределами Ингушетии. Дело касается превышения должностных полномочий при оплате госконтракта на строительство многоквартирного дома для сотрудников МВД. Полещук сам назвал уголовное преследование местью за разгон протестующих в Ингушетии в 2019 году, отметив свои "бескомпромиссные действия во время беспорядков".

26 марта 2019 года жители Ингушетии, протестовавшие против соглашения о границе с Чечней и добивавшиеся отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон патрульно-постовой службы. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.

Верховный суд Ингушетии направил уголовное дело против бывшего заместителя министра МВД республики Михаила Полещука на рассмотрение в Магасский районный суд.

Дело о превышении полномочий, по которому Полещук проходит обвиняемым, уже направлялось на рассмотрение, однако в ноябре Магасский райсуд решил вернуть материалы прокурору для устранения нарушений в обвинительном заключении.

Суд, в частности, ссылался на отсутствие в материалах дела значимых вещественных доказательств, а также пояснения ключевых обстоятельств - места и времени совершения преступления, его целей и мотивов. 

Гособвинитель, в свою очередь, отверг претензии суда, обратившись с жалобой в Верховный суд Ингушетии. Он просил направить дело Полещука на рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Рассмотрев апелляцию прокурора, Верховный суд Ингушетии согласился с его доводами и отменил постановление о возврате материалов в надзорную инстанцию. Теперь Магасский райсуд обязан обеспечить рассмотрение дела Полещука другими судьями, сообщила 28 февраля пресс-служба ВС республики. 

Полещук обвиняется по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Согласно материалам дела, действия Полещука, связанные с оплатой строительства 100-квартирного ведомственного дома, причинили бюджету ущерб в 17 млн рублей, отмечает 29 февраля "Фортанга". 

По информации издания, бывший глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава проходит по тому же делу о превышении полномочий, что и Полещук. При этом в сообщении пресс-службы ВС Ингушетии о передаче дела на рассмотрение по существу Полещук упоминается как единственный фигурант, а причастность к делу Кавы никак не обозначена. 

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Примечание:

о"Силовики предостерегли ингушских активистов от участия в несогласованных акциях", "Аналитики объяснили связь отчета Калиматова о землях с вопросом границ Ингушетии", "Участник митинга в Магасе отправлен под домашний арест". 

Автор: "Кавказский узел"

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