Чиновники проигнорировали жалобы сельчан из Хасавюртовского района на грязную воду

29 февраля 2024, 08:04

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В дома жителей села Пятилетка Хасавюртовского района продолжает подаваться грязная питьевая вода, а чиновники не принимают меры для решения этой проблемы, пожаловались сельчане в соцсети. С аналогичной жалобой они выступали два месяца назад.

Как информировал "Кавказский узел", 7 января жители села Пятилетка Хасавюртовского района пожаловались, что в их селе нет водопровода, а вода подается по шлангам и накапливается в резервуарах. Они заявили, что на протяжении четырех лет обращаются в различные инстанции с просьбой решить проблему с водоснабжением, но реакции от властей нет.

Паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" 25 февраля опубликовал ролик, на котором показана грязная вода, текущая из крана. Вода течет на посуду в раковине.

"В Хасавюртовском районе села Пятилетка идет из-под крана настоящее "капучино". Ну или это просто грязная вода", – сказано в описании видео.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 188 тысяч пользователей, на 08.00 мск 29 февраля набрал более 31 тысячи просмотров и 69 комментариев.

"Хасавюрте то же самое", – написал пользователь с ником Мистер Голд.

"В Хасавюрте хронически вода идёт грязная, ил сплошной", – подтвердила Iza Musaeva.

"Это паводки в результате продолжительных дождей. Через несколько дней очистится, когда вода спадёт", – отметила Patima Ramazanova.

"Потом ещё говорят, что в Дагестане больных людей больше чем в других регионах. Конечно будет много больных людей", – подчеркнул пользователь Ao Al.

"Мои почки заболели сразу, увидев эту воду", – сыронизировала Марина Александровна.

"Ну, какие чиновники такая и вода. Ничего не поделаешь. Пока другие регионы развиваются, наши местные деградируют", – заявил пользователь с ником Мистер Дагестанутый.

На 08.00 мск 29 февраля на сайте администрации Хасавюртовского района нет комментариев относительно жалобы местных жителей на проблему с водоснабжением.

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