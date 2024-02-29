Политологи сочли проверкой для Еревана возможный визит Зеленского на Кавказ

29 февраля 2024, 03:21

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Информация о готовящемся визите президента Украины в Ереван вызвала резонанс в Армении, но сам визит может быть отменен из соображений безопасности, заявил политический аналитик Армен Ованнисян. Визит Зеленского необходимо рассматривать в контексте отношений Армении с Евросоюзом, считает политобозреватель Акоп Бадалян.

Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский в марте может посетить Ереван, появилась в конце февраля, однако официально визит до сих пор не анонсирован. Источники заявляли, что программа визита только готовится, а окончательная дата еще не согласована, передал корреспондент "Кавказского узла".

О готовящемся визите Зеленского в Ереван со ссылкой на свои источники сообщал армянский телеканал Factor TV. Поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию, отметив, что Украина "готова поддержать Армению" и приложить усилия для урегулирования конфликтов на Южном Кавказе. Возможный визит Зеленского стал темой активных обсуждений в Армении. С момента вступления в должность в 2019 году украинский президент не посещал регион.

Заявление о возможном визите президента Зеленского – проверка Армении на готовность стать союзником Запада, считает политический аналитик Армен Ованнисян. Утверждения о том, что такой визит превратит Армению в «арену российско-украинского противостояния» он назвал пропагандистскими и преувеличенными.

«Это, безусловно, преувеличение. Каждое заявление, которое противоречит интересам России, делает Армению стороной геополитического противостояния. Армения не может оставаться в стороне, рано или поздно придется определиться с лагерем. Армянская общественность уже определилась с выбором: опросы показывают, что около 70% выступают за выход из ОДКБ. Остается, чтобы власти определились с выбором», - сказал он «Кавказскому узлу».

С учетом российского влияния дата вероятного визита Зеленского в Армению держится в тайне, исходя из безопасности, считает Ованнисян. «Однако учитывая шумиху, поднятую вокруг возможного визита, допускаю, что визит не состоится, опять же, из соображений безопасности», - предположил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Позднее он пояснил, что Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если она не выполнит свои обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях ОДКБ. На какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, рассказывается справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает визит президента Украины в Армению вероятным, поскольку ни Ереван, ни Киев в течение нескольких дней не опровергли такую возможность. «Можно сказать, что как минимум, идут обсуждения, в ходе которых обговариваются, в том числе, вопросы безопасности», - заявил он «Кавказскому узлу».

Вероятный визит Зеленского в Армению будут использовать в пропагандистских целях не только армянские политические и российские околовластные круги, но и Азербайджан, полагает Бадалян.

«Азербайджан, используя свое лобби в российских СМИ и экспертных кругах, использует визит Зеленского в информационной войне против Армении. Сам Кремль, на мой взгляд, никак не отреагирует на визит Зеленского», - считает обозреватель.

По его мнению, возможный визит Зеленского необходимо рассматривать в контексте отношений Армении с Евросоюзом. «Армянская сторона пытается показать Западу свою независимость, готовность углублять отношения. Взамен Армения рассчитывает, что Запад пресечет агрессию Азербайджана. Но Запад не желает брать на себя такую ответственность, как обязательство удержать Азербайджан от применения силы, поэтому каждый раз требует от Пашиняна доказательства последовательности во внешней политике. Визит Зеленского может быть требованием Запада», - пояснил он.

Бадалян отметил, что визит Зеленского может быть региональным – источники сообщали, что украинский президент может посетить Ереван и Баку, – но для этого нужно будет обеспечить информационное сопровождение поездки.

«Зеленский поддерживал все этапы азербайджанской агрессии против Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). Об этом знают в Армении. Если визит и состоится, необходимо обеспечить пиар-сопровождение, послание для армянского народа, чтобы «перебить» поддержку Азербайджана», - сказал обозреватель.

Политолог Андриас Гукасян сомневается, что Зеленский действительно приедет с визитом в Ереван. По его мнению, для такого государственного визита нет повода и повестки.

«Вопрос, что будет в ходе визита - подпишут совместную декларацию или договор, выступят с заявлением о готовности к сотрудничеству? Государственные визиты готовятся месяцами, согласовываются документы, которые будут подписаны странами. Не могут Армения и Украина подписать какой-либо документ. Армянские власти не выступят с осуждением российских действий в отношении Украины», - заявил он «Кавказскому узлу».

Зеленский может приехать в Ереван только в одном случае – если Запад выберет Армению площадкой для будущего подписания капитуляции России, считает политолог.

«Это может быть сделано показательно за унижение Армении Россией. Если Запад мог бы, предложил подписать капитуляцию в Степанакерте, но там не может. Возможно, вброс о визите Зеленского стал проверкой, может ли Армения предоставить территорию для переговоров о капитуляции», - заключил Гукасян.

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