Житель Баксана осужден по делу о присяге "ИГ"*

29 февраля 2024, 01:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Нурмухамеду Цееву, признав его участником запрещенной террористической организации «Исламское государство»*.

О приговоре жителю Кабардино-Балкарии, обвиненному в причастности к запрещенной террористической организации, сообщила 28 февраля пресс-служба суда.

Согласно версии обвинения, Нурмухамед Цеев "принял участие" в деятельности "ИГ"*, находясь в Баксане.

"В частности, Цеев произвел на телефон запись произнесенного им текста присяги о добровольном вступлении в террористическую организацию и отправил ее членам посредством мобильного приложения", - говорится в сообщении, опубликованном официальным Telegram-каналом суда.

Других примеров "участия" жителя Кабардино-Балкарии в деятельности боевиков в сообщении не приводится. Также не уточняется, признал ли подсудимый себя виновным.

Суд назначил Цееву десять лет и шесть месяцев колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет и шести месяцев в тюрьме. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями адвоката Нурмухамеда Цеева относительно приговора.

Статья об участии в деятельности террористической организации, по которой осужден Цеев (часть 2 статьи 205.5 УК России) предусматривает от десяти до двадцати лет заключения.

"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля следователи заподозрили в участии в ИГ* жителя Кабардино-Балкарии, который с июня 2023 года находится под стражей по делу об угрозах в адрес силовиков и покушении на убийство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.