29 февраля 2024, 01:23

Житель Баксана осужден по делу о присяге "ИГ"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Нурмухамеду Цееву, признав его участником запрещенной террористической организации «Исламское государство»*. 

О приговоре жителю Кабардино-Балкарии, обвиненному в причастности к запрещенной террористической организации, сообщила 28 февраля пресс-служба суда.

Согласно версии обвинения, Нурмухамед Цеев "принял участие" в деятельности "ИГ"*, находясь в Баксане.

"В частности, Цеев произвел на телефон запись произнесенного им текста присяги о добровольном вступлении в террористическую организацию и отправил ее членам посредством мобильного приложения", - говорится в сообщении, опубликованном официальным Telegram-каналом суда.

Других примеров "участия" жителя Кабардино-Балкарии в деятельности боевиков в сообщении не приводится. Также не уточняется, признал ли подсудимый себя виновным.

Суд назначил Цееву десять лет и шесть месяцев колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет и шести месяцев в тюрьме. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями адвоката Нурмухамеда Цеева относительно приговора.

Статья об участии в деятельности террористической организации, по которой осужден Цеев (часть 2 статьи 205.5 УК России) предусматривает от десяти до двадцати лет заключения.

"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля следователи заподозрили в участии в ИГ* жителя Кабардино-Балкарии, который с июня 2023 года находится под стражей по делу об угрозах в адрес силовиков и покушении на убийство.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дошло до суда дело жителя Баксана о дискредитации военных", "Три жителя Кабардино-Балкарии арестованы по делу об атаке на псковских десантников в Чечне", "Два жителя Пятигорска приговорены к длительным срокам за подготовку теракта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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