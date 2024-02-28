Квартирный вопрос семьи Хатиашвили решен после серии протестов

28 февраля 2024, 17:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марина Хатиашвили, чье выселение из квартиры в Тбилиси привело к протестам, выплатила деньги частному ростовщику. Часть денег, которой не хватало до нужной суммы, была собрана на аукционе.

Как писал "Кавказский узел", силовики в январе попытались выселить семью Хатиашвили, проживающую на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство. МВД Грузии сообщило, что 18 человек были доставлены в отделения за неповиновение требованию полицейских, среди них был и Ираклий Какабадзе. Начато расследование двух уголовных дел. Одно из них - о повреждении автомобиля службы судебных приставов против Георгия Хасаи и Акакия Чикобавы, оба активиста освобождены под залог.

Семью Марины Хатиашвили пытаются лишить дома на протяжении пяти лет, сообщил телеграм-канал "GEнацвале". По словам Хатиашвили, она взяла кредит у "Банка Грузии" в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от "Банка Грузии" кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за пять лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

Марина Хатиашвили, которую в январе выселили из дома на улице Кекелидзе 1, выкупила обратно свою квартиру.

В беседе с ТВ Формула она отметил, что в соответствии с соглашением ипотека была выплачена 23 февраля в размере 90 000 долларов. По словам Марины Хатиашвили, у нее было 70 000 долларов, а 20 000 долларов ей и ее друзьям пришлось собрать за месяц.

«[Деньги были собраны] благодаря моим друзьям, художникам, галеристам и другим друзьям, которые проводили аукцион. Их инициатива заключалась в том, чтобы выставить работы на аукцион и показать, что такая солидарность возможна в нашей стране", - отметила Марина Хатиашвили в разговоре с ТВ Формула.

По словам Хатиашвили, юридически его вопрос решен, но теперь важно, чтобы борьба продолжалась для тех, у кого есть аналогичная проблема.

«Юридически этот кошмар закончился. Теперь главное – разобраться с другими подобными вопросами. Очень много людей просят меня помочь собрать деньги. Поскольку прецедент создан, я хочу, чтобы они продолжали борьбу, а людям позволяли людям погашать свой кредит", - сказал Хатиашвили.

Пока Марина Хатиашвили не возвращается в свою квартиру и живет у друзей, так как в квартире после принудительного выселения пока невозможно жить, сообщило сегодня Paper Kartuli.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России