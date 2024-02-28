Прокурор в Ростове-на-Дону запросил различные сроки для обвиняемых в наемничестве иностранцев

28 февраля 2024, 06:07

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Гособвинитель на процессе в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону запросил для пятерых граждан Швеции, Хорватии и Великобритании, которые обвиняются в наемничестве, сроки от пяти лет до 21 года.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля 2023 года стало известно, что на рассмотрение Южного окружного военного суда поступило дело граждан Швеции, Хорватии и Великобритании, которые обвиняются по статье о "наемничестве".

Прокурор запросил приговорить пятерых иностранных граждан, обвиняемых в наемничестве, к лишению свободы на сроки от пяти до 21 года. Дело рассматривается заочно, пишет 27 февраля "Интерфакс".

Матиаса Густавссона, Векослава Пребега и Джона Хардинга гособвинение потребовало приговорить к 21 годам заключения, Эндрю Хили - к шести годам, Дилана Хили - к пяти годам колонии. Густавссон, Пребег и Хардинг обвиняются в совершении преступлений по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), статье 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Эндрю Хили вменяют наемничество, а Дилану Хили - пособничество в наемничестве, информирует "Коммерсант".

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