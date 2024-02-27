27 февраля 2024, 18:53

Власти Армении отозвали проект по налогообложению трудовых мигрантов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комитет госдоходов Армении после акций протеста отказался от идеи налогообложения граждан, выезжающих на заработки в другие страны.

Как писал "Кавказский узел", жители Гегаркуникской области 21 февраля перекрыли дорогу Ереван – Мартуни в знак протеста против вступившего в силу законодательного изменения, согласно которому люди, выезжающие на заработки, должны платить 20% налога в Армении с доходов, получаемых в других государствах.

В  электронной системе e-draft размещен проект внесения дополнений в Налоговый кодекс, согласно которому, если в иностранном государстве с трудовых мигрантов - граждан Армении был удержан налог, то в Армении им не придется выплачивать налоги.

Протестные акции против налогообложения доходов трудовых мигрантов повлияли на принятие этого решения, сообщил сегодня в ходе брифинга глава комитета госдоходов Рустам Бадасян, повлияли на принятие данного решения. "Если физическое лицо - резидент Армении - трудовой мигрант в иностранном государстве уплатил подоходный налог, то он будет освобожден от уплаты дополнительного налога в Армении в течение определенного законом периода", - отметил Бадасян.

До принятия законопроекта комитет воздержится от осуществления налогового администрирования, в том числе наложения арестов, конфискаций. А тем, кто получил уведомления от Комитета и уплатил подоходный налог, будут возвращены выплаченные суммы.

Отметим, что согласно подписанному в 2018 году странами СНГ соглашению об обмене налоговой информацией, физические лица - резиденты Армении обязаны доплачивать в государственный бюджет Армении разницу между ставками подоходного налога.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Оппозиция опротестовала планы мэрии поднять цену парковки в Ереване", "Закон о налоге с арендной платы за жилье встревожил карабахских беженцев", "Импортеры автомобилей выступили против поправок в Налоговый кодекс Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 февраля 2024, 17:56

  • Еврейская община Волгограда попросила власти отдать плиты из бункера Чуянова

    Три плиты, на которых изображена звезда Давида и начертаны изречения еврейских пророков, находятся в бункере Чуянова, заявила еврейская община Волгограда, попросив районные власти передать ей плиты в связи с опасностью их разрушения из-за затоплений. Община намерена плиты реставрировать и выставить на всеобщее обозрение.

27 февраля 2024, 17:10

  • Военный из Ростовской области убит на Украине

    Роман Костенев погиб на Украине, сообщила администрация города Шахты. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 387 военных из Ростовской области.

27 февраля 2024, 16:25

27 февраля 2024, 15:41

  • Свидетели рассказали о пребывании Джабиева и Цховребова у силовиков

    Свидетели обвинения, сотрудники силовых структур, на допросе в Цхинвальском городском суде не стали упоминать о синяках и травмах, полученных Иналом Джабиевым и Николаем Цховребовым, хотя ранее заявляли об этом на предварительном следствии. Врач подтвердил, что Джабиев при поступлении в больницу был мертв, на теле зафиксированы многочисленные ссадины.

27 февраля 2024, 14:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи