Власти Армении отозвали проект по налогообложению трудовых мигрантов

27 февраля 2024, 18:53

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Комитет госдоходов Армении после акций протеста отказался от идеи налогообложения граждан, выезжающих на заработки в другие страны.

Как писал "Кавказский узел", жители Гегаркуникской области 21 февраля перекрыли дорогу Ереван – Мартуни в знак протеста против вступившего в силу законодательного изменения, согласно которому люди, выезжающие на заработки, должны платить 20% налога в Армении с доходов, получаемых в других государствах.

В электронной системе e-draft размещен проект внесения дополнений в Налоговый кодекс, согласно которому, если в иностранном государстве с трудовых мигрантов - граждан Армении был удержан налог, то в Армении им не придется выплачивать налоги.

Протестные акции против налогообложения доходов трудовых мигрантов повлияли на принятие этого решения, сообщил сегодня в ходе брифинга глава комитета госдоходов Рустам Бадасян, повлияли на принятие данного решения. "Если физическое лицо - резидент Армении - трудовой мигрант в иностранном государстве уплатил подоходный налог, то он будет освобожден от уплаты дополнительного налога в Армении в течение определенного законом периода", - отметил Бадасян.

До принятия законопроекта комитет воздержится от осуществления налогового администрирования, в том числе наложения арестов, конфискаций. А тем, кто получил уведомления от Комитета и уплатил подоходный налог, будут возвращены выплаченные суммы.

Отметим, что согласно подписанному в 2018 году странами СНГ соглашению об обмене налоговой информацией, физические лица - резиденты Армении обязаны доплачивать в государственный бюджет Армении разницу между ставками подоходного налога.

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