Участники акции протеста перекрыли автотрассу в Армении

21 февраля 2024, 13:29

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Жители Гегаркуникской области перекрыли автодорогу в знак протеста против требования платить дополнительный налог с доходов, полученных за рубежом.

Жители Гегаркуникской области сегодня перекрыли дорогу Ереван – Мартуни в знак протеста против вступившего в силу законодательного изменения, согласно которому люди, выезжающие на заработки, должны платить налог в Армении с доходов, получаемых в других государствах, сообщает News.am.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны не менее нескольких десятков мужчин, стоящих на проезжей части автотрассы. Дорога перегорожена не только людьми, но и легковыми машинами. Позади протестующих видна очередь из остановленных автомобилей.

"90% нашего села – трудовые мигранты, но уведомление о том, что необходимо выплатить налог на доход получили лишь 5 человек", - привело издание слова одного из участников акции протеста.

По его словам, "три дня назад по телевидению объявили, что отныне трудовые мигранты будут облагаться налогом". "Если вы объявляете об этом 3 дня назад, то как облагаете налогом людей с 2022 года? Еще и штраф с них", - сказал сельчанин.

"За что нас облагают налогом? Тех, кто едет в Россию, не обеспечивают ни работой, ни медицинской страховкой, ни местом для проживания. Мы работаем в РФ, платим там налоги, остальные копейки высылаем, чтобы здесь содержать ребенка, будущего солдата и будущую мать. Мы что, должны платить налог для содержания Пполиции? Тем самым сейчас искусственно стимулируют эмиграцию, чтобы люди больше не возвращались?" – процитировало издание другого участника протестов.

Согласно законодательным изменениям, люди, выезжающие на заработки, должны платить налог на доход в 20% в Армении с доходов, получаемых в других государствах, пишет издание.

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