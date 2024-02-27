ЕСПЧ. Фото: https://espch.site/

27 февраля 2024, 04:24

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу лидеров грузинской партии "Лело"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск лидеров грузинской партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые считают политическим преследованием приговор по делу об отмывании денег и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе, его заместитель Бадри Джапаридзе и бизнесмен Автандил Церетели обвинялись по делу об отмывании десятков миллионов долларов в основанном Хазарадзе "ТВС банке". Суд переквалифицировал дело по статье о мошенничестве и 12 января 2022 года приговорил всех трех обвиняемых к 7 годам лишения свободы, но исполнение приговора в связи с истечением сроков давности отменил. Из-за этого приговора Бадри Джапаридзе лишился депутатского мандата. В январе 2023 апелляционный суд оставил приговор в силе, а в сентябре иск Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели отказался рассматривать Верховный суд Грузии.

Проверки "ТВС банка" начались еще в мае 2018 года, служба финансового мониторинга пришла к выводу, что в его деятельности есть нарушения. В 2019 году Хазарадзе жаловался на давление силовиков и Нацбанка.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и присвоил делу приоритетный статус, сообщает 26 февраля "Грузия-онлайн" со ссылкой на данные партии "Лело за Грузию".

В иске Хазарадзе и Джапаридзе обвиняют Грузию в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, его авторы утверждают, что ответчикам по делу не предоставили возможность и время для собственной защиты в грузинских судах, что является нарушением шестой статьи Европейской конвенции по правам человека (право на справедливое судебное разбирательство). То, что Хазарадзе признан виновным в преступлении, срок давности по которому истек, является нарушением седьмой статьи конвенции (наказание исключительно на основании закона). Наконец, то, что Хазарадзе и Джапаридзе подверглись политическому преследованию и незаконному ограничению прав, является нарушением 18-й статьи конвенции (ограничения не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены).

В партии утверждают, что заявление было рассмотрено в кратчайшие сроки. Это является беспрецедентным событием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Депутаты раскритиковали оппозицию за бойкот работы парламента Грузии", "Противоречия власти и оппозиции помешали избрать омбудсмена Грузии", "Защита Саакашвили призвала к отставкам высокопоставленных чиновников".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 февраля 2024, 04:20

29 февраля 2024, 03:21

  • Политологи сочли проверкой для Еревана возможный визит Зеленского на Кавказ

    Информация о готовящемся визите президента Украины в Ереван вызвала резонанс в Армении, но сам визит может быть отменен из соображений безопасности, заявил политический аналитик Армен Ованнисян. Визит Зеленского необходимо рассматривать в контексте отношений Армении с Евросоюзом, считает политобозреватель Акоп Бадалян.

29 февраля 2024, 02:22

29 февраля 2024, 01:23

  • Житель Баксана осужден по делу о присяге "ИГ"*

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Нурмухамеду Цееву, признав его участником запрещенной террористической организации "Исламское государство"*.

29 февраля 2024, 00:24

  • Апелляционный суд оставил под арестом руководителя Kanal-13

    Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу руководителя азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева на продление ему срока предварительного заключения. Защита считает необоснованным содержание журналиста под стражей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи