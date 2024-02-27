ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу лидеров грузинской партии "Лело"

27 февраля 2024, 04:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск лидеров грузинской партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые считают политическим преследованием приговор по делу об отмывании денег и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе, его заместитель Бадри Джапаридзе и бизнесмен Автандил Церетели обвинялись по делу об отмывании десятков миллионов долларов в основанном Хазарадзе "ТВС банке". Суд переквалифицировал дело по статье о мошенничестве и 12 января 2022 года приговорил всех трех обвиняемых к 7 годам лишения свободы, но исполнение приговора в связи с истечением сроков давности отменил. Из-за этого приговора Бадри Джапаридзе лишился депутатского мандата. В январе 2023 апелляционный суд оставил приговор в силе, а в сентябре иск Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели отказался рассматривать Верховный суд Грузии.

Проверки "ТВС банка" начались еще в мае 2018 года, служба финансового мониторинга пришла к выводу, что в его деятельности есть нарушения. В 2019 году Хазарадзе жаловался на давление силовиков и Нацбанка.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и присвоил делу приоритетный статус, сообщает 26 февраля "Грузия-онлайн" со ссылкой на данные партии "Лело за Грузию".

В иске Хазарадзе и Джапаридзе обвиняют Грузию в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, его авторы утверждают, что ответчикам по делу не предоставили возможность и время для собственной защиты в грузинских судах, что является нарушением шестой статьи Европейской конвенции по правам человека (право на справедливое судебное разбирательство). То, что Хазарадзе признан виновным в преступлении, срок давности по которому истек, является нарушением седьмой статьи конвенции (наказание исключительно на основании закона). Наконец, то, что Хазарадзе и Джапаридзе подверглись политическому преследованию и незаконному ограничению прав, является нарушением 18-й статьи конвенции (ограничения не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены).

В партии утверждают, что заявление было рассмотрено в кратчайшие сроки. Это является беспрецедентным событием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.