27 февраля 2024, 03:25

Прокуратура потребовала отремонтировать трассу "Дон" в Ростовской области

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Прокуратура Ростовской области подала в суд иск к государственной компании "Автодор", ведомство потребовало привести автомобильную трассу М4 "Дон" в надлежащее состояние.

Об иске ведомство сообщило 26 февраля на своем сайте.

По данным ростовской прокуратуры, дорога М4 "Дон" не соответствует установленным требованиям, имеет многочисленные ямы и выбоины, "это угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения". С начала 2023 года на трасс произошло 128 ДТП, которые непосредственно связаны с повреждением дорожного полотна, пишет прокуратура Ростовской области на своем сайте.

Отмечается, что государственная компания "Автодор" меры по устранению нарушений не предпринимает, следовательно, ведомство потребовало обязать компанию привести дорогу "в нормативное состояние".

"Кавказский узел" ранее писал о многокилометровых пробках, которые образовывались на трассе М4 "Дон" из-за снегопада. Из-за неготовности властей Ростовской области к непогоде люди вынуждены были ночевать в машинах.

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Примечание:

"Водители машин на трассе "Дон" сообщили об отсутствии связи со спасателями", "Тысячи людей оказались заблокированы на трассе "Дон" из-за снегопада", "Голубев предостерег водителей от поездок по трассе "Дон"".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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