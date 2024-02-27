27 февраля 2024, 01:27

Блогер из Волгодонска оштрафован за перформанс на Хэллоуин

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Суд в Волгодонске оштрафовал местного жителя Юрия Кравцова на 80 тысяч рублей за оскорбление чувств верующих из-за ролика с распятием, снятого на Хэллоуин.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября 2023 года стало известно об уголовное деле об оскорблении чувств верующих, которое было возбуждено против блогера из Волгодонска Юрия Кравцова, снявшего ролик о том, как его на Хэллоуин привязали к кресту и подвесили в воздухе. Правозащитники сочли обвинение необоснованным.

Мировой суд в Волгодонске оштрафовал блогера Юрия Кравцова за публикацию в соцсети, приуроченную к празднованию Хэллоуина, пишет 26 февраля РИА "Новости".

По данным следствия, Кравцов проявил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих "путем демонстрации в насмешливой форме его распятия на деревянном кресте в публичном месте". Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 148 УК РФ, максимальное наказание по которой - год лишения свободы, пишет Donday.ru.

Суд решил оштрафовать блогера на 80 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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