Турист спасен в горах Краснодарского края

26 февраля 2024, 02:36

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В горах Краснодарского края повредил ногу турист, находившийся в составе незарегистрированной группы. Спасатели эвакуировали его на вертолете.

Инцидент произошел 25 февраля. В МЧС России по Краснодарскому краю обратился 39-летний мужчина, который отправился в поход в составе незарегистрированной туристической группы.

В горах он повредил ногу и не мог самостоятельно передвигаться, говорится в сообщении, опубликованном вечером 25 февраля в телеграм-канале ведомства.

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали мужчину на вертолете Ка-32, он передан врачам.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 февраля спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из России и гида из Казахстана, которые получили обморожение конечностей на высоте пяти тысяч метров.

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