Суд отказал верующему из Ейска в праве на альтернативную службу

25 февраля 2024, 21:58

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Жителю Ейска Дмитрию Усикову отказано в иске к призывной комиссии по делу о переводе на альтернативную службу.

В иске Усиков заявил, что военная служба противоречит его религиозным убеждениям.

Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, в обоснование заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, административный истец указал на свои убеждения в том, что с детства верит в Бога, исповедует христианскую веру в ее православном направлении. Всегда придерживается десяти заповедей: верь в единственного Бога; не создавай себе кумира; не произноси имени Господа Бога понапрасну; помни о выходном дне; почитай своих родителей; не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лги; не завидуй.

При этом, говорится в документе, в окончательном виде убеждения заявителя сформировались лишь в феврале 2023 года.

Представители военкомата сослались на справку с места работы истца – Ейского детского дома-интерната – в которой нет указаний на наличие "у заявителя прочно сформировавшихся убеждений, которые препятствуют прохождению военной службы". Кроме того, суд решил, что Усиков не доказал "наличие непреодолимого конфликта между обязанностью служить в армии и его убеждениями".

Суд решил, что у призывной комиссии имелись основания для отказа в удовлетворении заявления Усикова, так как характеризующие его документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям, поскольку он обязан доказать наличие у него убеждений, которым противоречит несение военной службы, однако таких доказательств представлено не было.

Приводимые административным истцом доводы не согласуются с положениями статьи 59 Конституции Российской Федерации, в силу которой защита Отечества признается долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, а право гражданина на альтернативную службу связывается с наличием определенных условий и не гарантировано любому, кто заинтересован в том, чтобы избежать прохождение военной службы, говорится в решении.

"Кавказский узел" также писал, что в январе стало известно, что Приморский районный суд Новороссийска отказал в иске Марку Чубу, который пытался добиться альтернативной службы, ссылаясь на религиозные убеждения.

10 января 2023 года стало известно, что Прикубанский суд Краснодара отказал в иске жителю Краснодарского края Роману Волику, который пытался добиться альтернативной службы вместо мобилизации, ссылаясь на пацифистские убеждения.

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