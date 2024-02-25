Баку обвинил Ереван в обстреле

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Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских военных в Садаракском районе Нахичевани, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 25 февраля Азербайджан дважды обвинил Армению в обстрелах. Ереван отверг эти обвинения.

24 февраля в 21.40 [20.40 мск] армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики (НАР), сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрел велся с позиций, расположенных в направлении села Араздейен Девелинского района (Араратская область, – прим. "Кавказского узла"), сказано в сообщении.

На 10.00 мск на сайте армянского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Азербайджана.

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