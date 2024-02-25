25 февраля 2024, 09:08

Выписаны все пострадавшие от отравления в селе Дылым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Казбековской районной больницы выписаны все жители села Дылым, поступившие ранее с признаками отравления.

Как информировал "Кавказский узел", 9 февраля жители села Дылым Казбековского района Дагестана стали обращаться к врачам с симптомами пищевого отравления. На 11 февраля в больницу обратились 40 сельчан, 20 из них были госпитализированы. Причиной массового заражения сальмонеллезом стали нарушения в местном кафе, его работа приостановлена, пояснил Роспотребнадзор.

Из Казбековской районной больницы выписаны пострадавшие в результате отправления в селе Дылым, сообщила пресс-служба администрации Казбековского района.

"Все пострадавшие, поступившие в медицинское учреждение после отравления, в настоящий момент выписаны", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

В медучреждение были госпитализированы, в том числе дети в возрасте от 6 до 17 лет, сказано в сообщении.

Напомним, большинство заболевших ранее рассказали, что ели мини-пиццу и бургеры, изготовленные в местном кафе. Продукция кафе поступала и в местные магазины, позже она была изъята. Пострадавшим от отравления был поставлен диагноз "острый гастроэнтерит".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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