25 февраля 2024, 06:21
Жители краснодарского поселка пожаловались Бастрыкину на отсутствие дорог
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В поселке Российской под Краснодаром нет асфальтированных дорог, уличного освещения, зеленых зон и детских игровых площадок, пожаловались местные жители председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Жители поселка Российский под Краснодаром обратились к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину 24 февраля.
Видео обращения опубликовано, в частности, в телеграм-канале "Краснодар Телетайп". В записи его участвовали несколько женщин с детьми. Они сообщили, что проживают в поселке Российский на улицах Ришельевской, академика Сахарова, академика Королева, Триумфальной, Роз и Рязанской.
По словам авторов обращения, 10 лет они пытаются достучаться до администраций Калининского сельского округа, Прикубанского округа и Краснодара, но безрезультатно. Причина жалоб - неудовлетворительные условия проживания в районе, где, по их словам, живет более 45 тысяч человек.
В первую очередь женщины попросили обратить внимание на отсутствие в поселке дорог. По их словам, они главным образом гравийные и грунтовые. "У нас нет понимания, на чьем балансе находятся данные дороги. Все ремонты дорог сейчас происходят за счет жителей района. У нас отсутствуют полностью тротуары. Наши дети вынуждены возвращаться в вечернее время в грязи", - заявила одна из женщин, добавив, что, к тому же, в поселке отсутствует уличное освещение.
Также авторы видео сообщили об отсутствии зеленых зон и детских площадок. По их словам, все их жалобы либо игнорируются, либо чиновники ограничиваются отписками.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 февраля жители Музыкального микрорайона в Краснодаре пожаловались Александру Бастрыкину на отсутствие асфальтированных дорог и бездействие чиновников.
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Автор: "Кавказский узел"
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