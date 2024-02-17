Краснодарцы пожаловались Бастрыкину на отсутствие дорог

17 февраля 2024, 19:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре много лет страдают от отсутствия асфальтированных дорог, а местные чиновники ограничиваются обещаниями их построить, заявили авторы обращения к председателю Следкома Александру Бастрыкину.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года улицы в краснодарском микрорайоне Музыкальном оказались затопленными после ливня. Чиновники и коммунальные службы на это никак не отреагировали, пожаловались местные жители.

Жители Музыкального микрорайона сегодня записали видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину, пожаловавшись на отсутствие дорог и тротуаров, сообщает 93.ru.

На кадрах видео, которым проиллюстрирована публикация, видны около 25 мужчин и женщин разного возраста. "Мы, жители Музыкального района, сегодня собрались, чтобы обратиться к вам, чтобы вы помогли нам с решением нашей огромнейшей проблемы… Район наш не маленький, здесь проживают 70 тысяч жителей, старики, дети, молодые семьи. И условия для жизни в Музыкальном районе оставляют желать лучшего. Наша администрация в течение 15 лет не принимает никакого участия для решения наших проблем… Нет проезжих дорог, нет тротуаров, самое главное - нет нормальных условий для передвижения", - говорит в начале видео одна из собравшихся.

Авторы обращения отметили, что также в микрорайоне нет поликлиник и скверов. "Нет школ, значит, детям нужно добираться до остановок, до автобусов, в которых они ездят в другой район для того чтобы учиться. Поэтому вся наша надежда на вашу помощь, пожалуйста, помогите нам", - сказала женщина.

Другая женщина добавила на видео, что таксисты отказываются приезжать в микрорайон. "Потому что большие ямы, канавы, можно застрять. Скорая помощь застревает, не едет сюда, в микрорайон", - сказала она.

Местная администрация ограничивается обещаниями проложить дороги, заявил в видеообращении пожилой мужчина. "И это на протяжении 15 лет. Мы живем от весны до весны со своим терпением, выживаем, надеемся, что когда-нибудь у нас это будет. Может быть, и я доживу", - сказал он.

Еще одна женщина уточнила, что сейчас люди самостоятельно собирают деньги, чтобы хотя бы минимально чинить дороги. "Мы платим налоги, мы рассчитываем на то, что мы должны жить в нормальных условиях... Но почему-то наша администрация говорит нам о том, что финансирование невозможно, нет денег", - сказала она.

На сайте СКР, по состоянию на 19.12 мск, нет информации о реакции ведомства на обращение краснодарцев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.