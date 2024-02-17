Музыкальный микрорайон Краснодара. Кадр видеообращения местных жителей к Александру Бастрыкину https://93.ru/text/gorod/2024/02/17/73241897/

17 февраля 2024, 19:15

Краснодарцы пожаловались Бастрыкину на отсутствие дорог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре много лет страдают от отсутствия асфальтированных дорог, а местные чиновники ограничиваются обещаниями их построить, заявили авторы обращения к председателю Следкома Александру Бастрыкину.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года улицы в краснодарском микрорайоне Музыкальном оказались затопленными после ливня. Чиновники и коммунальные службы на это никак не отреагировали, пожаловались местные жители.

Жители Музыкального микрорайона сегодня записали видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину, пожаловавшись на отсутствие дорог и тротуаров, сообщает 93.ru.

На кадрах видео, которым проиллюстрирована публикация, видны около 25 мужчин и женщин разного возраста. "Мы, жители Музыкального района, сегодня собрались, чтобы обратиться к вам, чтобы вы помогли нам с решением нашей огромнейшей проблемы… Район наш не маленький, здесь проживают 70 тысяч жителей, старики, дети, молодые семьи. И условия для жизни в Музыкальном районе оставляют желать лучшего. Наша администрация в течение 15 лет не принимает никакого участия для решения наших проблем… Нет проезжих дорог, нет тротуаров, самое главное - нет нормальных условий для передвижения", - говорит в начале видео одна из собравшихся.

Авторы обращения отметили, что также в микрорайоне нет поликлиник и скверов. "Нет школ, значит, детям нужно добираться до остановок, до автобусов, в которых они ездят в другой район для того чтобы учиться. Поэтому вся наша надежда на вашу помощь, пожалуйста, помогите нам", - сказала женщина.

Другая женщина добавила на видео, что таксисты отказываются приезжать в микрорайон. "Потому что большие ямы, канавы, можно застрять. Скорая помощь застревает, не едет сюда, в микрорайон", - сказала она.

Местная администрация ограничивается обещаниями проложить дороги, заявил в видеообращении пожилой мужчина. "И это на протяжении 15 лет. Мы живем от весны до весны со своим терпением, выживаем, надеемся, что когда-нибудь у нас это будет. Может быть, и я доживу", - сказал он.

Еще одна женщина уточнила, что сейчас люди самостоятельно собирают деньги, чтобы хотя бы минимально чинить дороги. "Мы платим налоги, мы рассчитываем на то, что мы должны жить в нормальных условиях... Но почему-то наша администрация говорит нам о том, что финансирование невозможно, нет денег", - сказала она.

На сайте СКР, по состоянию на 19.12 мск, нет информации о реакции ведомства на обращение краснодарцев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сход селя в Сочи вынудил отдыхающих изменить планы", "140 домовладений жителей Кубани пострадали от подтопления", "Власти отказали в помощи 146 семьям пострадавших от наводнения на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 февраля 2024, 20:46

17 февраля 2024, 20:09

  • Разведчик из Теберды погиб в военной операции

    Руслан Матковский погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Теберды. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 42 бойцов из Карачаево-Черкесии.

17 февраля 2024, 18:17

17 февраля 2024, 17:19

17 февраля 2024, 16:21

  • Боец из Астраханской области убит на Украине

    Радмир Хабиров погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 267 бойцов из Астраханской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи