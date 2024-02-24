Акции в поддержку народа Украины прошли в Тбилиси

24 февраля 2024, 22:45

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Марш и митинг в поддержку Украины провели сегодня в Тбилиси беженцы из этой страны. Представители властей Грузии выразили солидарность с украинским народом.

Как сообщал "Кавказский узел", в первую годовщину со дня начала военной операции на Украине, 24 февраля 2023 года, в Тбилиси прошла акция солидарности с народом Украины. Ее организовали жители Грузии, беженцы с Украины посетили акцию .

Сегодня, во вторую годовщину с начала боевых действий на Украине, в Тбилиси был организован митинг в поддержку Украины. Организаторами митинга стали граждане Украины, проживающие в Грузии. Они прошли маршем от площади Республики до здания парламента Грузии.

По словам одной из участниц митинга Тамары Вичкановой, прозвучавших в эфире "Общественного вещателя", который посмотрела корреспондент "Кавказского узла", одна из целей сегодняшнего собрания – почтить память погибших.

"Мы хотим еще раз привлечь внимание всего мира, еще раз рассказать о том, что происходит в нашей стране уже два года", - сказал другой участник акции в эфире телекомпании "Пирвели".

"Мы, активисты в Грузии, призываем всех объединиться и продолжать поддерживать Украину, где бы мы ни находились", - сказано в обращении организаторов митинга.

Сегодня в знак солидарности с Украиной тбилисская телевышка освещена в цветах украинского флага, сообщила мэрия Тбилиси. "Столица Грузии вновь выражает свою поддержку украинскому народу, желая ему мира и единства страны", — сообщили в мэрии.

Грузия твердо стоит рядом с украинским народом, что проявляется не только на словах, но и в мощной политической и гуманитарной поддержке, написал в Facebook* премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что в результате военных действий на Украине погибли тысячи людей, передает "Общественный вещатель". "Мы голосуем за защиту украинского народа со всех международных трибун. Мы хотим призвать цивилизованный мир не жалеть сил и действовать в интересах Украины", - процитировала его слова телекомпания.

При этом Грузия отказывается присоединяться к экономическим санкциям против России, а представители "Грузинской мечты" в декабре 2022 года напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о норме закона, которая позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Лишать человека единственного гражданства Грузии запрещает международная конвенция, но власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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