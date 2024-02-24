Ереванские аналитики объяснили смысл заявлений Пашиняна о госперевороте

24 февраля 2024, 21:28

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян использует нарратив о призывах Кремля к госперевороту, чтобы заручиться общественной поддержкой, заявили армянские политологи. Пашинян шантажирует Запад угрозой переворота, чтобы укрепить свою власть, но в целом продолжает придерживаться пророссийской политики, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено", заявил премьер-министр Армении в интервью французскому телевидению. Он пояснил, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть".

Претензии к России и угроза реванша прежних политических элит стали для Пашиняна ключевыми факторами формирования общественной поддержки, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян. По его мнению, Пашинян озвучил угрозу переворота в своем интервью, пытаясь показать, что он не ведет с Россией закулисные игры и готов к самостоятельной политике. "У Запада есть подозрения, которые Пашинян пытается развеять. Но недоверие Запада будет периодически всплывать, так как Запад не готов взять на себя ответственность. И будут вынуждать Пашиняна давать клятвенные заверения", - считает политобозреватель

Кроме того, утверждения о призывах к перевороту усиливают позиции Пашиняна, добавил Бадалян. "Тот, кто действительно планирует переворот, об этом не говорит публично. Тем более, понимая, что этот нарратив будет использован для внутренней аудитории в собственных интересах", - отметил он.

Заявления о заморозке участия в ОДКБ также исходят из попыток правящей силы усилить свои позиции в обществе, подчеркнул политобозреватель. "Пашинян ничего нового не сказал. Армения, по сути, давно бойкотирует свое участие в ОДКБ. Но если Пашинян и идет на разрыв с Москвой, возникает вопрос. А возможно ли углублять отношения с Западом без конфликта с Кремлем? Армения способна преодолеть последствия конфликта с Россией? Вызывает обеспокоенность попытка властей сделать Россию виновной. Это говорит о том, что Россию уже назначили виновной за эскалацию. И повторится сценарий 2020 года, когда назначение виновных позволило власти избежать ответственности за поражение", - пояснил Бадалян.

Он также отметил, что Запад считает заявления армянских властей неубедительными. По его словам, Пашинян, в своем интервью пытается убедить в обратном. "Запад хочет оправдаться, почему оказывает недостаточную поддержку Армении против Азербайджана. Пашинян же пытается усилить ответственность Запада", - предположил политобозреватель.

Политолог Гурген Симонян считает заявления о вероятном перевороте убедительными. "Пашинян не стал бы говорить об угрозе переворота без аргументов. У России в Армении серьезное влияние на политические силы. В 2020 году [после подписания трехстороннего заявления] беспорядки организовали силы, выступающие за вступление в Союзное государство. Россия заинтересована в смене власти, однако общественное недоверие к фигурам, на которые делает ставку Кремль, не позволяет добиться результата", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время Симонян назвал нелогичным, что Пашинян говорит об угрозе переворота, однако не предпринимает шагов, чтобы лишить Россию инструментария, позволяющего вмешательства в дела страны. "В частности, необходимо запретить трансляцию российских каналов в общественном мультиплексе. Если же есть информация, что тот или иной политик готовит переворот, необходимо привлечь к уголовной ответственности. Должны быть конкретные действия", - подчеркнул политолог.

Он сомневается, что Пашинян разрывает отношения с Россией и идет на сближение с Западом. По его словам, Пашинян чувствует себя комфортно в российском контексте. "Россия неверно оценивает, что Пашинян - политик, пришедший к власти для разворота на Запад. Он никогда не обслуживал эту военно-стратегическую повестку и не ставил такую задачу перед собой", - полагает Симонян.

По его словам, Армения имела основания для выхода из ОДКБ, но не воспользовалась этой возможностью. "В своем интервью Пашинян заявил, что фактически приостановил участие, а не членство в ОДКБ. Нет инструмента для заморозки членства. Заявление о выходе - только заявление за полгода до истечения срока действия договора. Чего не было сделано. Армения могла также выйти из ОДКБ и ранее. Основанием для этого был отказ ОДКБ и, в частности, России выполнять договорные обязательства. Пашинян и его команда не способны на резкие шаги", - предположил политолог.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

В интервью французскому телевидению Пашинян озвучил не только тезисы, важные для Запада, но и тезисы, важные для самой Армении, сказал он. "Стратегические интересы Армении и Запада совпадают. Запад заинтересован не только в физической безопасности, территориальной целостности и суверенности Армении, но и становления ее обороноспособности. Главная озабоченность, будут ли реализованы эти тезисы?" - задался вопросом Симонян.

Политолог Андриас Гукасян назвал угрозу переворотом шантажом передачей власти Сержу Саргсяну или Роберту Кочаряну, адресованным странам Запада. "Эту модель использовали непосредственно после заключения перемирия в ноябре 2020 года или во время выборов 2021 года. Эта модель способствует сохранению власти Пашиняна. Угроза переворота, реванша бывшей политической элиты, пассивность армянского общества – все это привело к воплощению в жизнь решений Пашиняна. Это касается программы отжатия у армянского народа законных прав – сперва права Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") на самоопределение, потому потерей самого Арцаха, а теперь и изменения Конституции и отказа от признания геноцида армян", - заявил он "Кавказскому узлу».

В своем интервью Пашинян пытается убедить Запад, что ему можно доверять, добавил Гукасян. "Главный вопрос, который интересует Запад, можно ли доверять Пашиняну. Заявление о возможности переворота – попытка оправдаться перед Западом. Но довод, что ему можно доверять, так как Россия хочет его свергнуть, для Запада не аргумент", - предположил политолог.

По его словам, на Западе понимают, что армяно-российские отношения – это не только членство в ОДКБ, но и армяно-российские договоры об объединенной системе ПВО и объединенной группировке. "По договору объединенная группировка и системы ПВО должны не только вмешаться, но и осуществлять разведку или принять решение о превентивных мерах. Если обвинения выдвигаются в адрес ОДКБ, те же обвинения касаются непосредственно и России по части невыполнения условий двусторонних договоров. Западу такое поведение властей Армении не добавляет уверенности, что с Пашиняном можно вести дела", - отметил он.

Гукасян считает, что Пашинян в интервью французскому телевидению не сказал ничего противоречащего интересам России. "Впечатление, что Пашинян дал интервью для главы российского государства, а не для лидера Франции. Все, что он говорил, так или иначе приемлемо для России", - заключил политолог.

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