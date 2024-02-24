Политологи прокомментировали обвинения Кобахидзе в адрес Украины

24 февраля 2024, 06:24

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что некоторые лица из руководства Украины призывают к открытию второго фронта против России. Кобахидзе не стал обвинять западные страны в давлении, а заявление едва ли ухудшит и без того непростые отношения между Грузией и Украиной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отреагировал на предложение украинского депутата, заявив, что власти Грузии могут организовать референдум и выяснить, хотят ли жители страны открытия второго фронта против России.

12 сентября депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский заявил, что грузинский народ может заставить власти "предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию", пока Россия проводит спецоперацию на Украине, сообщил "Коммерсант".

Украина обратилась к властям Грузии с просьбой предоставить инженерную технику для расчистки территорий. Об этом 23 февраля сообщил журналистам временный поверенный в делах Украины в Грузии Александр Шульга.

"Мы обратились к правительству Грузии с просьбой оказать помощь, предоставив инженерную технику, поскольку в условиях, когда украинская инфраструктура постоянно подвергается бомбардировке, необходимо очищать обломки", - приводит его слова ТАСС.

Однако председатель фракции правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" парламента Грузии Мамука Мдинарадзе выразил удивление в связи с просьбой и назвал ее "странной". «Надеюсь, что это не основание для спекуляции, какой-то новой, отрицательной кампании, нет других целей и действительно нужна какая-то помощь. В этом случае можно серьезно рассмотреть этот вопрос, поскольку, мягко говоря, такая просьба немного странная», - приводит его слова "Мтавари Архи".

Премьер-министр Грузии, находясь в Брюсселе 20 февраля, сказал, что некоторые лица из руководства Украины призывали Грузию открыть второй фронт. При этом, по его словам, Грузия оказывает Украине политическую поддержку и оказывала гуманитарную помощь. «К сожалению, было несколько заявлений об открытии второго фронта. В том числе от руководства совета безопасности и обороны Украины, что очень печально. Должен сказать, что мы сильно поддерживаем Украину политически, мы отправили гуманитарную помощь», - сказал он.

По мнению опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" экспертов в области международных отношений, заявление Кобахидзе едва ли ухудшит отношения между Грузией и Украиной.

«Кобахидзе был вынужден это сказать. Его спросили в лоб, почему он говорил, что Евросоюз хотел столкнуть Грузию с Россией и тому подобное. Ему пришлось сказать, что он подразумевал не Евросоюз, а ряд лиц из руководства Украины. У ЕС намного важнее проблемы, чем заниматься тем, что и где в свое время сказал Кобахидзе. Думаю, что на этом все закончится», - сказал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

По его словам, Кобахидзе с подобными заявлениями периодически выступал в прошлом году. В Брюсселе ему дали возможность выйти из ситуации, поэтому не стали с ним спорить.

Представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти увидел положительную сторону в том, что Кобахидзе в статусе премьер-министра перестал обвинять ЕС в навязывании открытия второго фронта.

«Кобахидзе очень жестко проводил эту риторику и это была тоже его личная позиция. По его мнению, он нашел самый нейтральный выход и, исходя из этого и того, что отношения с украинскими властями не очень хорошие, он обвинил только Украину. До этого обвиняли весь западный мир, США, а не только Украину», - сказал он.

Жгенти также предполагает, что это выступление Кобахидзе не вызовет дополнительные осложнения в отношениях с Украиной, поскольку сложившаяся ситуация и так «очень непростая».

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