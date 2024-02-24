Власти сообщили о падении летательного аппарата близ кубанского хутора

24 февраля 2024, 05:28

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Неподалеку от хутора Трудовая Армения в Каневском районе произошло падение летательного аппарата, из-за которого загорелись камыши, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Власти Краснодарского края сообщили о падении вечером 23 февраля в Каневском районе летательного аппарата.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, инцидент произошел около 20.00 мск в районе хутора Трудовая Армения в Каневском районе. Первоначально сообщалось о падении двух летательных аппаратов, из-за которых загорелся камыш. Площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Пострадавших нет, говорится в сообщении в телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

В следующем сообщении Оперштаб сообщил, что подтверждено падение одного летательного аппарата. Пожар был полностью потушен в 21.45 мск.

"Кавказский узел" также писал, что 14 января в Павловском районе Краснодарского края упало неустановленное устройство, на видео, который снял и опубликовал местный житель, видно, что упала авиационная ракета.

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