24 февраля 2024, 03:30

Три жителя Мелитополя осуждены в Ростове-на-Дону за шпионаж

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Ростовский областной суд вынес приговор трем жителям Мелитополя, обвиняемым в шпионаже. Они приговорены к 11, 12 и 13 годам колонии строгого режима.

Жители Мелитополя (Запорожская область) признаны виновными в совершении преступления по статьи 276 УК РФ (шпионаж).

Игорь Артеменко, Олег Зубов и Сергей Бутнарь приговорены к 11, 12 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет 22 февраля "Коммерсант".

Подробности обвинения неизвестны, судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По данным издания, данный приговор стал десятым с июня 2023 года, когда в Ростовском областном суде стали рассматриваться процессы по обвинению в шпионаже.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 января Ростовский областной суд признал уроженца Макеевки Александра Нечаева виновным в шпионаже и приговорил к 13 годам колонии.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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