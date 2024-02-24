Карабахские беженцы рассказали об оставленных на родине домах

24 февраля 2024, 02:31

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В Ереване открылась выставка, на которой беженцы из Нагорного Карабаха представили фотографии своих домов, оставленных при переезде, и рассказали о них. Участники выставки поделились также своими историями о переезде и проблемах, с которыми столкнулись в Армении.

Выставка "Мой дом в Арцахе" в Национальном музее-институте архитектуры имени Александра Таманяна. Как отметили организаторы выставки, здесь представлены 20 фотографий домов беженцев, о которых они сами же и рассказывают.

Организаторами выставки выступают директор Национальном музее-институте архитектуры Марк Григорян, мигранты-журналисты Ян Шенкман и Александра Ливергант, журналистка-репатриантка из Москвы Женя Енгибарян, которая с 2020 года по 2023 год до последнего дня жила в Степанакерте.

На выставке рассказываются истории простых жителей Нагорного Карабаха, рассказала 23 февраля корреспонденту "Кавказского узла" Женя Енгибарян.

Фотографии, по ее словам, сделали сами герои выставки, а их истории записаны журналистами и превращены в короткие рассказы на армянском и русском языках. На выставке также представлено несколько фотографий различных домов Нагорного Карабаха, сделанных профессиональными фотографами. "Это выставка о памяти, о неотъемлемом праве, об истории, и, конечно, о любви. Это не просто выставка, это живое мероприятие с участием живых людей", - отметила Енгибарян.

"Арцахцам сегодня очень трудно делиться своими историями, но 20 человек оказались смелыми", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Марк Григорян.

По его словам, подавляющее число рассказов беженцев написаны в настоящем времени. Это решение было как организаторов выставки, так и самих беженцев. "Психологически было проще говорить в настоящем времени. Я очень не хотел делать выставку о потерянном рае. Мы говорили с ними очень предметно, избегая обобщений и политических разговоров: дом, комнаты, какая комната чья была, где нравилось больше находиться, как уезжали и что делали с ключом", - отметил Григорян.

Ключ, как отметил Григорян, это символ развязки, вопрос будущего; очень символично, что эти люди сделали с ключом, и было важно получить на этот вопрос ответы.

"Я восхищаюсь силой людей, которые прислали фотографии своих домов и рассказали нам о них, несмотря на боль от потери", - отметила Александра Ливергант.

Она отметила, что волонтеры помогли перевести тексты на армянский язык. "Пока мне сложно сформулировать, чем стала эта история для меня, сейчас главное, что она есть", - добавила Ливенгарт.

Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян сказал на выставке, что адресатами выставки являются как сами беженцы, потерявшие свои дома, но нашедшие в себе силы рассказать об этом и узнать об историях других людей, которых настигла та же участь, так и жители Армении, которые, хоть и не понесли потери, но разделяют горе своих соотечественников. "Очень важно также, чтобы иностранцы посредством этих историй увидели, почувствовали и узнали о том, что произошло", - отметил Татоян.

Он также подчеркнул важность предоставления историй и фактов, которые необходимы для того, чтобы "предотвратить распространение азербайджанской лжи о том, что арцахцы покинули Арцах (Нагорный Карабах) по собственному желанию". "Мир должен знать, что против армян Арцаха (Нагорного Карабаха) были совершены преступления, являющиеся частью антиармянской политики правительства Азербайджана. В результате войн и преступлений, развязанных Азербайджаном, 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свою родину: 50 тысяч после 44-дневной войны 2020 года и 100 тысяч - в результате войны 19-20 сентября 2023 года. Людей массово лишили своей родины, домов и земель, церквей и возможности посещать могилы своих родственников. Были жестоко убиты и подвергнуты пыткам невинные люди: дети, женщины и старики", - отметил Татоян.

Выставка, по его словам, направлена на предотвращение подобных преступлений в будущем. "Несмотря на то, что эта выставка вызывает тяжелые чувства и сострадание, она также символизирует борьбу за свои права и, что очень важно, показывает, что мы не отказываемся от собственной истории", - заключил Арман Татоян.

"Это больно и тяжело смотреть и вчитываться. Люди рассказывают о своих домах, о той жизни, которую там оставили. За каждой историей огромная трагедия. А сколько еще таких?" - задается вопросом посетительница выставки Вика Сукиасян. Она сказала корреспонденту "Кавказского узла", что выставка обязательна к посещению, потому что нет ничего хуже равнодушия.

"Наш дом и участок я в шутку называю "Малибу". Дом был перекрестком для представителей разных поколений и народов. Мы 12-13 лет его строили всей нашей большой семьей. И все это время не было недостатка в посиделках и беседах возле мангала. На нашем "перекрестке" молодые влюблялись, потом женились, другие подружились, стали партнерами и так далее", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Арег Балаян из Степанакерта.

И самое главное, по его словам, они все повидали Нагорный Карабах и полюбили его. "Этот дом - дом Валеры и Мануш, где каждый мог почувствовать себя тепло и хорошо", - отметил Арег, добавив, что фотография была сделана в 2013 году.

Кнар Бабаян из села Гиши Мартунинского района Нагорного Карабаха. На выставку она представила фотографии родительского дома в Гиши, которую сама сфотографировала. "Мы с папой думали, что в медовой комнате можно открыть музей, потому что у нас было много разных старинных вещей. Хотели их красиво разложить, саму комнату отремонтировать. Но не успели", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Арсен Геворгян принес фотографию своего фамильного дома, в котором, по его словам, жили несколько поколений его семьи. В 1930 годах прадед Арсена перестроил дом из камня, обтесанного в формы небольших кубиков, и в нем стали жить прадедушка с его семьей - родители и шестеро детей. Один из сыновей погиб в Великой Отечественной войне, другой пропал без вести, третий был убит, а четвертый - дед Арсена. "В детстве мне подарили велосипед, я катался на нем по всем комнатам в доме. Я прожил в этом доме все свои 18 лет жизни, полные радостей и печалей, мне дорог тут каждый уголок", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Последнее его воспоминание о доме - это его проводы в армию в 2023 году. Родители Арсена во время последней войны в спешке покинули дом, поэтому ничего не успели взять с собой, оставили даже часть документов. "Покидая дом, мы заперли его и одни из ключей привезли с собой. У меня не было возможности в последний раз увидеть свой дом. С постов нас перебросили сразу в Степанакерт, а наша деревня уже была захвачена противником", - рассказал он. Последней фотографии дома у Арена не оказалось, и он воспроизвел его образ по памяти в своей картине.

Белла Саакян из Мартакерта рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее дед Самсон фамильный дом перестроил в 1960 году, сделал его большим и благоустроенным. Но комнату своих родителей с арочными окнами и низким потолком не тронул. "Он мечтал, что в будущем трое его сыновей со своими семьями будут жить вместе в этом доме в мире и согласии", - рассказывает Саакян.

Севак Мовсесян родился, вырос и жил в Бердашене, в доме, который построил дед для моего отца еще при Советском союзе. "Наш дом был настолько большой, что на втором этаже мы не жили. Нам хватало места в больших комнатах на первом этаже и у нас было все на любой случай, для любого мероприятия. Для меня в этом доме все было особенным и внутри, и снаружи. Моей душе там было просто хорошо. После войны 2020 года я полюбил тишину. И в нашем саду было очень тихо, только птицы, деревья и цветы", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Во время войны он получил тяжелое ранение, по ним ударил "Байрактар". А в сентябре, когда начали стрелять, он первым делом положил в рюкзак документы и выпустил больше сотни кроликов, которых держал в блокаду. "Мы взяли дедушкины медали, одежду и фотографии, заперли свой дом и уехали на машине родственников в Степанакерт. Мы ехали 45 км восемь часов. Нас несколько раз проверяли по пути азербайджанцы. Что-то забрали из машины, что-то выбросили. А после Степанакерта мы еще двое суток ехали в Ереван", - говорит Севак.

Сейчас он живет в Ереване, учится на программиста, но всегда думает про родной дом. "Я скучаю даже по кроликам. Не знаю, что с ними случилось, ведь в селе никого не осталось. При возможности я, не раздумывая, вернусь домой", - сказал Севак.

Профессиональный фотограф Айк Мелконян представил сделанную в 2017 году фотографию старого дома с его обитателем в селе Тяк Гадрудского района. "Если правильно помню, раньше в доме был магазин", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Степанакерт - город открытых дверей, мы и ворота не закрывали, даже на ночь. Нам не от кого было закрывать", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ануш Атаджанян, которая теперь живет в Ереване.

Ануш попросила родных перед отъездом сфотографировать дом так, чтобы были видны открытые ворота. "Хочу сохранить в памяти его таким - дом с открытыми воротами".

Отец Ануш начал строить этот дом после первой Карабахской войны, но закончил только в 2002 году: "Мы его спрашивали, почему ты так долго строишь подвал? В мирное время! Войны же не будет? Он ответил - будет и не одна".

Главное место, по ее словам, было у камина. Там висела огромная картина церкви Гандзасар, она так и осталась в доме. "Мы часто накрывали большой стол во дворе. Папа построил там беседку, шашлычную, бассейн, прямо перед которым росли две юкки, они очень красиво цвели. В нашем маленьком саду росла береза, серебристая елка, гранат и корольки", - рассказывает Ануш.

Члены семьи Ануш выезжали из Степанакерта в разные дни. Из дома практически ничего не взяли. Отец ее взял только документы, чеканку Эчмиадзинского монастыря и медали дедушки, участника Великой Отечественной войны. "Я попросила привезти горстку земли. Сейчас она у меня дома в банке на видном месте", - говорит Ануш.

Беженцы рассказали, что в Армении сталкиваются в первую очередь с бюрократическими барьерами, из-за которых у них возникают разного рода проблемы. По словам Ануш, ее отец шестой месяц не получает пенсию из-за того, что никак не могут разобраться с паспортом. "А папа диабетик, после инфаркта и инсульта, нам приходится покупать столько лекарств", - отметила она.

Кроме этого, по ее словам, очень сложно беженцам трудоустроиться. Ее мама филолог, в Степанакерте преподавала русский язык и литературу в школе, а в Армении никак не может устроиться на работу.

Посетительница выставки Гаяне Навасардян пришла увидеть родные лица. По ее словам, тяжело выслушивать одинаково трагичные, но такие разные истории людей, прошедших черед этот ад. Гаяне рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в Степанакерте она работала кадровиком, в Ереване же не может найти работу. "Не раз я обращалась в министерство труда и соцобеспечения. Все, что они могут мне предложить, это работа парикмахера, маникюрщицы и пару раз предложили работу бухгалтера. Нигде не могу трудоустроиться. Как дальше будем жить, непонятно", - говорит она.

Гаяне также пожаловалась на бюрократические проблемы, из-за которых целыми днями простаиваешь в разного рода очередях.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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