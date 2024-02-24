Оставлен в силе приговор уроженке Кубани по делу о финансировании терроризма

24 февраля 2024, 01:32

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Верховный суд Российской Федерации не нашел оснований для отмены приговора жительнице Краснодарского края Ольге Петровой, которая была приговорена к семи годам заключения за финансирование терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце 2021 года уроженка Кубани Ольга Петрова была приговорена к семи годам заключения за финансирование терроризма. По словам адвоката, при расследовании дела были допущены грубые ошибки.

Дело Ольги Петровой, обвиняемой в финансировании терроризма, рассматривал Южный окружной военный суд с августа 2021 года. Ей вменена часть 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ, которая по действующей редакции кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сама Петрова и ее защита утверждали, что указанные в деле переводы она совершала поставщику товаров народной медицины. Само дело основано на показаниях осужденного за причастность к содействию террористической деятельности Сагида Казимагомедова, заявившего о давлении, но суд не принял это во внимание, указал ранее адвокат. Родственники Петровой заявили, что намерены добиваться ее освобождения.

Верховный суд России отказался пересмотреть дело уроженки Краснодарского края Ольги Петровой, осужденной за финансирование терроризма. В кассационном определении, опубликованном 23 февраля на сайте суда, указано, что приговор Южного военного суда от 28 декабря 2021 года и апелляционное определение от 15 августа 2022 года остаются без изменения.

В определении говорится, что адвокаты Петровой заявляли о неправильной квалификации дела, ненадлежащей оценке судом версии осужденной об оплате товаров народной медицины, ненадлежащей оценке показаний свидетелей, а также отсутствии доказательств вины подзащитной. Они попросили суд прекратить уголовное преследование Петровой или направить ее дело на новое рассмотрение. Гособвинитель, в свою очередь, просил приговор и апелляционное определение оставить без изменения, а жалобы без удовлетворения.

Судебная коллегия не увидела противоречий в доказательства по делу, заявление защиты об обратном названо "несостоятельным". Показания свидетелей, которые свидетельствуют, что Петрова осознавала, что совершает действия террористической направленности, признаны действительными, как и показания о том, что Петрова исповедовала идеи радикального ислама.

Суд счел, что оснований для признания приговора несправедливым нет, и оставил приговор без изменения.

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