23 февраля 2024, 05:43

ЕСПЧ назначил компенсации трем активистам с Юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по правам человека в Страсбурге назначил компенсации двум ростовчанам и волгоградцу, задержанным на акциях протеста в 2021 и 2022 годах. 

Как информировал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Решения по жалобам трех жителей Юга России были вынесены 22 февраля в рамках объединенных дел «Соловьев и другие против России» и «Зинченко и другие против России». 

Жители Ростова-на-Дону Вадим Кобзев и Илья Погнерыбко были задержаны 21 апреля 2021 года на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального*. Впоследствии они получили 13 и 9 суток административного ареста соответственно, следует из решения, опубликованного 22 февраля на сайте суда. 

Всего по итогам той акции в Ростове-на-Дону были задержаны 12 человек, восемь из них получили административные аресты, к двоим правоохранители применили силу при задержании, писал "Кавказский узел". 

В делах Кобзева и Погнерыбко суд усмотрел нарушение статей 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека - о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на справедливое судебное разбирательство. Обоим назначена компенсация в 5 тысяч евро. 

Волгоградец Сергей Ерилин был задержан 6 марта 2022 года на пацифистской акции в связи с действиями российских войск на Украине, суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. ЕСПЧ присудил ему 4 тысячи евро компенсации, также установив нарушение статей 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека. 

Интересы заявителей представляли правозащитный проект ОВД-Инфо** и «Мемориал», которые с 2019 года помогали жителям разных регионов России отстаивать свои права в ЕСПЧ. "К настоящему моменту Россия должна нашим подзащитным по постановлениям более трех миллионов евро", - отмечается в публикации ОВД-Инфо** от 22 февраля. 

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Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсацию четырем активистам", "Политологи назвали смысл акций памяти Навального* для юга России и стран Кавказа", "ЕСПЧ признал нарушения прав активистов из регионов юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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